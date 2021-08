La dura regla que le impuso Mica Viciconte a Nicole Neumann: "No puede..."

La guerra entre Nicole Neumann y Mica Viciconte sigue latente y, cuando parecían que los vientos soplaban calmos, otro enfrentamiento las puso en el centro de la escena.

Ahora, trascendió que la modelo tiene prohibido el ingreso al country donde vive Fabián Cubero con la ex chica Combate. La información la dio a conocer el periodista Pampito Perello Aciar. "Mica le tiene dicho a los de seguridad que Nicole no puede entrar a buscar a las hijas cuando las tiene que retirar", contó en Implacables.

Mica Viciconte prohibió el ingreso de Nicole Neumann a su barrio.

“Nicole tiene prohibida la entrada al country. A mí me contaron que fue por orden de Mica. Yo la quiero a Mica, pero no me parece que esté bueno esto”, agregó el panelista.

Nicole Neumann trató de rata a Fabián Cubero

Mientras tanto, el litigio entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sigue adelante. A pesar de que Mica Viciconte tiene prohibido nombrar a la modelo mediante una cautelar, salió a la luz la nueva pelea entre la ex pareja.

Según informó Yanina Latorre, Poroto le reclama a Nikita la mitad de la venta de los muebles que pertenecían a la casa que vendieron, donde vivieron mientras estaban casados. "Ahora me reclama con la venta de la casa la mitad de los muebles, el rata, y no me quiso cambiar una semana para que vengan conmigo y la familia de Manu, mi novio, una semana a esquiar”, le dijo Nicole Neumann a Latorre.

Fabián Cubero le reclama la mitad de la venta de los muebles de la casa que compartían juntos.

"Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo... pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme", agregó.