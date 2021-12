La emoción de Nicolás Cabré al recordar a su padre

Instagram

Para sorpresa de muchos, Nicolás Cabré estuvo en el programa de Jey Mammón y se animó a hablar a corazón abierto. No es algo que el actor haga a menudo, ya que, cuando se trata de su vida privada, siempre prefiere mantener un perfil bajo y alejado de los medios.

Al parecer, Nicolás Cabré se sintió muy a gusto en el living de “Los Mammones” y reveló como recuerda a su padre: “Mis viejos fueron todo. Él me iba a buscar cuando podía, era taxista. Yo después pasé a tener contacto con la plata, ganaba mi plata y a lo mejor tenía un auto importado y yo jamás logré la cara de felicidad”.

Nicolás Cabré

De esa forma Nicolás Cabré recordó una anécdota que lo marcó de por vida, cuando su papá se compró un Gol y lo llamó entusiasmado y feliz para que él pudiera conocerlo. El actor no estaba sorprendido con el vehículo, pero sí con la cara de felicidad de su padre.

Eso lo hizo replantearse todo lo que él creía que había conseguido y comprado con la plata que ganaba trabajando. Nicolás Cabré vendió su auto importado, se compró el mismo que su papá y aunque le duró solo cuatro meses porque el auto no le gustaba, entendía que era parte de la búsqueda de la felicidad que veía reflejada en el rostro de su padre.

Nicolás Cabré

¿Qué es lo que le da felicidad a Nicolás Cabré?

El actor reveló: “Hoy, cuando a lo mejor miro a Rufina, descubro que me enseñó lo que es sonreír, y estoy mucho más cerca de esa sonrisa de mi papá y no es material, es mi hija que me dio un abrazo”.

Nicolás Cabré y su hija, Rufina

Nicolás Cabré descubrió a través de los años que aquella sonrisa que veía en su padre, no la iba a encontrar en lo material, sino en los pequeños detalles que la vida nos regala a diario, con en este caso, el abrazo de su hija Rufina.

Sin lugar a dudas, es emocionante poder escuchar a Nicolás Cabré hablando a flor de piel, sin temor del qué dirán y revelando intimidades que lo marcaron desde sus inicios como actor y lo hacen ser quien es hoy en día.