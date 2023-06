En medio del escándalo por la denuncia de Indiana Cubero a Nicole Neumann, salió a la luz un documento que revela la buena relación de la joven con Manu Urcera.

Antes de que los cortocircuitos lleven a este mal momento familiar, Nicole compartió una carta que Indiana Cubero le escribió a su pareja en la que pone de manfiesto el buen vínculo entre ellos. “Que ellas te adoren y vos a ellas; me enamora más aún”, había escrito la modelo en el post que muestra la carta que había escrito Indiana Cubero para una tarea de inglés.

La emotiva carta de Indiana Cubero a Manu Urcera sobre su relación con Nicole Neumann

"Mi persona de 2021 debería ser Manu, el novio de mi mamá. Lo conocimos el 3 de julio de 2021 en el cumpleaños de mi hermana. Él fue muy amable y amoroso. Nos trajo alegría e hizo más feliz a mi mamá”, dice parte de la misiva.

“Para mi mamá fue muy difícil quedarse todo el día con nosotras pero ahora él la ayuda con eso. Se queda con nosotras y nos ayuda a estudiar y con la tarea. Manu nos enseñó sobre carreras de autos y ahora me encantan. Todas las semanas vamos a las carreras porque él es piloto y vemos Fórmula 1 juntos. Es muy bueno y divertido pasar tiempo con él. Por eso creo que es mi persona de 2021″, relató Indiana Cubero en su tarea.

Nicole Neumann, Indiana Cubero, Manu Urcera y la familia unida.

En medio de este post, Nicole Neumann le dedicó unas tiernas palabras a la joven. “Sos tan linda e íntegra. Me matan de amor".

La crisis de nervios de Indiana Cubero antes de la denuncia a Nicole Neumann

Marcela Tauro aportó información sobre la denuncia de Indiana Cubero contra Nicole Neumann por violencia familiar.

La periodista relató algunos episodios donde madre e hija mantuvieron encuentros complicados. “Las hijas de Nicole y Cubero van a un colegio ubicado en Villa Adelina y que se llama el Colegio de todos los Santos. A Indiana... bueno, se le aparece Nicole. A Indiana le agarra una crisis de nervios. Pasó hace poco. Hace pocas semanas”, comenzó explicando Marcela Tauro en Intrusos.

“Tuvo que intervenir la directora del colegio ante el escándalo porque Indiana Cubero tuvo un ataque de nervios, no quería irse, no se quería ir con ella. Y a su vez, no rindió la materia que tenía que rendir y faltó tres días porque tenía pánico de que le volviera a pasar lo mismo”, cerró.

AL.M