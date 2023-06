Se repite la historia: como Indiana Cubero, Nicole Neumann también se enfrentó a su madre Claudia

Hace tan solo unas horas, trascendía información relevante respecto al enfrentamiento que hoy por hoy Nicole Neumann tiene con su hija Indiana Cubero, quien la denunció por maltrato psicológico. En este sentido, suena familiar el paralelismo entre el vínculo que la modelo mantiene con su heredera y el que ha mantenido con su propia madre, Claudia Neumann, con quien como es de público conocimiento, ha estado distanciada durante varios años.

Una relación turbulenta con su progenitora que a diferencia de la top, ha optado por vivir una vida de perfil bajo y alejada de los medios. Sin embargo, cuando a Nicole se le ha preguntado respecto a su pelea con su madre, ha optado por guardar silencio garrafal. Incluso Claudia ha demostrado en redes sociales cercanía a Fabián Cubero y Mica Viciconte.

El posteo de Claudia Neumann junto a Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Aunque es importante aclarar que los rumores en cuanto al motivo de este distanciamiento han sido muchos, ha habido uno que ha sonado más fuerte que el resto. Y fue la propia Denis Dumas la que salió a declarar sobre "la supuesta estafa que Claudia le hizo a su hija", acusaciones de las que la mujer se defendió y de las que Nicole Neumann optó por no hablar.

Lo más reciente es que Claudia no está invitada al casamiento de su hija, quien dará el sí con Manu Urcera. Al respecto, la mujer se quedó sin palabras. Nancy Duré comentó la noticia en su momento, en Socios del Espectáculo para la sorpresa de más de uno. Incluso la mismísima madre de la top, que al ser consultada por la periodista sentenció: "Sin palabras". Cortita y al pie fue la respuesta de la progenitora de la modelo que con solo dos palabras dejó en evidencia que no recibió la invitación al gran día de su hija.



Nicole Neumann e Indiana Cubero en épocas mejores.

Incluso en 2006, la top declaró a Daniel Tognetti en una entrevista que: "Si yo contara todo lo que pasé con mi mamá, ella se tendría que exiliar del país. Yo no le puedo hacer una cosa así porque lamentablemente soy demasiado buena persona, no puedo pagarle con la misma moneda, no me nace. Con mi hermana pasa lo mismo, confesó la modelo en ese entonces.

Una historia que recuerda al conflicto que hoy por hoy Nicole Neumann tiene con Indiana Cubero. La historia se repite.

La supuesta estafa de la mamá de Nicole Neumann

En 2021, Denise Dumas afirmó que Nicole Neumann había estado trabajando desde los 12 años y que, debido a su condición de menor de edad en ese momento, no recibía el dinero directamente, sino que era su madre, Claudia, quien lo percibía.



¿Cuál fue el problema? Al cumplir los 18 años, Nicole habría descubierto que no quedaba nada de todo el dinero que había ganado durante esos años como modelo.



"No sé si ella lo ha contado. Ella trabajó todos esos años y, como era menor, el dinero no le correspondía", fueron algunas de las palabras expresadas por la esposa de Martín "Campi" Campilongo.



En relación a este tema, Ángel de Brito, en su programa Los Ángeles de la Mañana, mencionó que la disputa entre Nicole Neumann y su madre era de conocimiento público.

Claudia Neumann y Nicole.

En ese mismo espacio televisivo, Nicole Neumann decidió abordar el asunto de una manera curiosa, evitando adentrarse en el meollo del conflicto y manteniéndose al margen.



"Tengo una gran cantidad de problemas", mencionó la modelo en ese momento, pidiendo que no se le sumara uno más. Asimismo, añadió que entre ella y su madre "todo está más que bien" y que "no hay conflicto" entre ambas.

Cabe destacar que l relación entre ambas ha tenido varias idas y vueltas.

La mamá de Nicole se defendió de las acusaciones de haber estafado a su hija

Claudia Neumann decidió hablar sobre la polémica y salió a defenderse luego de las palabras de Dumas.



En una entrevista con Ciudad, Claudia expresó su hartazgo ante las acusaciones y desafió a Denise Dumas a "que se disculpe o que lo pruebe", refiriéndose a la presunta estafa que se le atribuye a ella en perjuicio de su hija.



En cuanto al distanciamiento que ocurrió entre ella y Nicole, Claudia afirmó que no se trató de un problema grave, sino de una simple pelea entre una madre y su hija adolescente.



Para respaldar su versión y desmentir las acusaciones de estafa, Claudia compartió algunos datos que sugerían lo contrario. Mencionó que, a los 18 años, Nicole ya tenía un automóvil y una casa, "un dúplex a estrenar en Palermo".



"Tenía de todo y hay revistas que lo prueban", aseguró Claudia Neumann. Además, hizo hincapié en su propia situación económica: "Yo alquilo y trabajo, nunca tuve nada a mi nombre", y añadió: "Si le robé el dinero, ¿dónde lo puse?".

Quién es Claudia Neumann, la mamá de Nicole

La vida de Claudia Neumann dio un giro inesperado cuando, a los 19 años, dio a luz a Nicole fruto de su relación con Bernd Unterberbacher, un instructor de esquí austriaco que partió antes de presenciar el nacimiento de su hija. Con valentía, Claudia crió a Nicole en el pintoresco barrio de Belgrano, y tres años más tarde contrajo matrimonio con Francisco Conti, quien le dio la bienvenida a Geraldine.



A pesar de la separación de su madre y Francisco, Nicole siempre mantuvo una relación cercana con su "padre adoptivo". Mientras Claudia perseguía su sueño de convertirse en psicóloga, finalmente culminando su carrera cuando sus hijas estaban al borde de la adolescencia, Nicole comenzó a involucrarse en el mundo del modelaje desde temprana edad.



A los 4 años, Claudia llevó a Nicole a participar en la filmación de un comercial para Ford Sierra, y posteriormente colaboró en anuncios publicitarios de reconocidas marcas como Philips, Barbie y Renault. A los 10 años, Neumann firmó un contrato para una marca de ropa interior Caro Cuore.



Roberto Giordano, reconocido estilista, reveló que Claudia fue la que permitió que Nicole pasara toda la temporada de verano en Punta del Este cuando tenía 12 años, brindándole compañía junto a otras modelos. La madre acudía a visitar a su hija para que no se encontrara sola en dicho lugar.

Claudia Neumann

No obstante, Claudia fue acusada de aprovecharse de las ganancias de su hija y no darle la parte correspondiente a su esfuerzo. Más tarde, Nicole comenzó a trabajar con Pancho Dotto y, en 2000, mientras salía con Matías Liberman, hijo de un empresario de los medios de comunicación, aceptó la propuesta de su pareja para convertirse en su representante.



Años más tarde, Nicole cortó la comunicación tanto con su madre como con su hermana. La disputa surgió después de su matrimonio con Fabián Cubero y los motivos aún se desconocen.



Durante una entrevista en el programa Blog con el periodista Daniel Tognetti, en 2006, Nicole se negó a comentar sobre ese tema tan delicado, pero afirmó que si revelara lo que su madre le había hecho, Claudia debería exiliarse del país.



Tras la emancipación de su hija, Claudia decidió probar suerte en México, donde buscó establecer su propia academia y agencia de modelos, aprovechando el renombre que su apellido había adquirido gracias a Nicole. Sin embargo, surgieron múltiples denuncias de explotación y otros abusos en su contra, lo que hasta la actualidad le impide regresar al país azteca.

Por qué Nicole no invitó a su madre al casamiento con Manu Urcera

Si bien no ha trascendido el motivo real, se dice que es porque su mamá actualmente está viviendo en España. Sin embargo, se presume que la mujer tenía ilusión de asistir al enlace de su hija.



Recientemente, Nancy Duré le le consultó a Claudia Neumann: “¿Te llegó la invitación al casamiento?”. Frente a esa pregunta sencilla, la madre de Nikita lanzó un tremendo“sin palabras”. Por eso, Nancy analizó: “Ella dio a entender que no le llegó la invitación”.

Acto seguido, la comunicadora le puso “Que pena”, frente a lo cual la madre de Nicole Neumann escribió “calmación”. “No le llegó y está resignada que no le va a llegar y que no va a venir”, cerró la periodista en ese entonces.

E pocas palabras se puede decir que Nicole Neumann hoy por hoy tiene un conflicto con su hija Indiana, una historia que se repite como con su mamá Claudia Neumann.