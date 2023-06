Nicole Neumann se encuentra atravesando un momento complicado, ya que recientemente se ha dado a conocer una delicada información que indica que Indiana Cubero la habría denunciado por maltrato, según lo informado en el programa Intrusos. La encargada de revelar todos los detalles fue Marcela Tauro, quien brindó información sobre la ubicación de la denuncia y la jueza a cargo.

En Intrusos, Marcela Tauro comenzó contextualizando el conflicto entre Nicole Neumann e Indiana Cubero, el cual viene arrastrándose desde hace algún tiempo. "Hace un tiempo hemos estado diciendo que Indiana no vive con ellos y que no estaba de viaje. Esta no era simplemente una discusión, sino que se habría presentado una denuncia en el juzgado número 2 a cargo de la doctora Celina Sendra, en Tigre", reveló la periodista. "Ya sabíamos que la relación no estaba bien. La denuncia habría sido presentada por Indiana. La jueza tiene en su posesión una grabación de varias horas como evidencia. Se mencionan actos de violencia, tanto física como psicológica", reveló Marcela Tauro.

Según lo asegurado por Marcela Tauro, la denuncia habría sido realizada por violencia familiar, y la adolescente habría presentado pruebas al respecto. Estas pruebas consistirían en una compilación de varios videos grabados por Indiana Cubero, que en total suman unas 7 horas de discusiones y maltratos. Además, se menciona que "habría marcas de uñas".

"Nicole siente que es Cubero quien manipula a Indiana. Ella cree que hay un trasfondo económico debido a la deuda que él tiene en concepto de cuota alimentaria", señaló Maite Peñoñori, quien también reveló que la salida de la modelo del programa "Los 8 escalones del millón" se debe a esta denuncia.

Indiana Cubero

Qué dijo Carlos Monti sobre Indiana Cubero y Nicole Neumman

En las últimas horas, Carlos Monti reveló en "Entrometidos", una información crucial: "Consulté esto con un abogado: ¿Puede un hijo menor denunciar a su padre o madre por violencia? Indiana Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por violencia. Sin embargo, al hablar con una experta, es importante destacar que el juzgado de Tigre depende de Pilar. Además, la denuncia debería haber sido presentada a través del padre o un abogado en representación de la niña, ya que es menor de edad. En tercer lugar, estos expedientes son confidenciales debido a la protección de la menor. Por lo tanto, a menos que una de las dos partes lo divulgue, es imposible saber qué sucederá a partir de ahora".