Cinthia Fernández abrió esta noche la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las Historias de Instagram y respondió de todo. Incluso, fue consultada por uno de los temas del día que involucró a Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero.

Cinthia Fernández.

La palabra de Cinthia Fernández contra Nicole Neumann

"¿Qué pensás del caso de Nicole Neumann?", le consultó un seguidor a Cinthia Fernández. Y ella sin vueltas respondió: "Que no se cómo tiene tanto tiempo para viajar con el chongo". Y agregó: "Yo ni tiempo de cag... como mamá".

Cinthia Fernández.

Por último, Cinthia Fernández indicó: "Ahí tenés los resultados. Se ve que descuidó lo verdaderamente importante".

Sin dudas, este el comienzo de un nuevo enfrentamiento entre la bailarina y la pareja de Manu Urcera, a quien seguramente no le gustará nada lo que dijo la exangelita de ella.

Nicole Neumann e Indiana Cubero.

Lo que se sabe hasta ahora de la denuncia de Indiana Cubero a Nicole Neumann

Nicole Neumann atraviesa un complicado momento, ya que recientemente trascendió la delicada información de que Indiana Cubero la habría denunciado por maltrato, según contaron en Intrusos. La encargada de revelar toda la información fue Marcela Tauro y contó los detalles de dónde estaba radicada la denuncia y a cargo de qué jueza.

En Intrusos, Marcela Tauro comenzó dando contexto del conflicto entre Nicole Neumann e Indiana Cubero, que viene hace tiempo. "Hace un tiempo venimos diciendo que Indiana no vive con ellos, que no fue de viaje. No era sólo una discusión sino que se habría presentado una denuncia en el juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre", contó la periodista.

"Sabíamos que no estaba bien la relación. La denuncia habría sido hecha por Indiana. Hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza que tiene como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica", reveló Marcela Tauro.

Según aseguró Marcela Tauro la denuncia habría sido por violencia familiar y la adolescente habría presentado pruebas de esto. Las pruebas serían un compilado de varios videos que tiene Indiana Cubero que ella misma grabó y que en total suman 7 horas de discusiones y malos tratos. Además, aseguran que "habría uñas marcadas".

"Nicole siente que es Cubero que le llena la cabeza a Indiana. Ella cree que hay un trasfondo económico por la deuda que él tiene de la cuota alimentaria", señaló Maite Peñoñori, quien contó que la salida de la modelo de Los 8 escalones del millón se debe a esta denuncia.