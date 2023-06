Nicole Neumann y su relación con Indiana Cubero empeora cada día más. Ya son muchos meses en los que su hija se ausenta a vacaciones familiares, juntadas con sus hermanas o simples apariciones en redes, y no hay indicios de que vaya a mejorar en el futuro cercano.

Mientras está distanciada de Nicole Neumann, Indiana Cubero decidió irse a vivir con Fabián Cubero, Mica Viciconte y su hermanito Luca. Aunque se desconocían los motivos de la pelea entre madre e hija, hoy finalmente Marcela Tauro reveló que la joven de 15 años habría denunciado a la modelo en el Juzgado Nº2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre.

Nicole Neumann e Indiana Cubero.

“Sabíamos que no estaba bien la relación. La denuncia habría sido hecha por Indiana. Hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica”, explicó Marcela Tauro sobre la denuncia de Indiana Cubero a Nicole Neumann.

Nicole Neumann fue a buscar a Indiana al colegio y armó un escándalo

Está claro que Indiana Cubero no quiere ver a su mamá, luego de pasar tantos meses distanciada y evitándola en reuniones familiares. Es por eso que Nicole Neumann tuvo que llegar a extremos para poder tener una conversación con su hija y eso incluyó ir sin avisar al colegio en el que estudia, provocándole una crisis de nervios a la adolescente.

“Las hijas de Nicole y Cubero van a un colegio ubicado en Villa Adelina y que se llama el Colegio de todos los Santos. A Indiana... bueno, se le aparece Nicole. A Indiana le agarra una crisis de nervios. Pasó hace poco. Hace pocas semanas”, comenzó explicando Marcela Tauro en Intrusos.

Fabián e Indiana Cubero.

Ante esta bomba de la panelista, Flor de la V trató de buscar una lógica detrás de la aparición de Nicole Neumann en el colegio de Indiana Cubero. “Capáz que Nicole habrá ido porque no se podían comunicar con ellas y quería verlas para hablarles”, opinó. Sin embargo, la teoría de Tauro fue más contundente: “Yo creo que fue porque quería verla a Indiana. Quería componer cálculo”.

La muy informada panelista continuó dando detalles del episodio que se vivió en el colegio de Indiana Cubero, luego de que Nicole Neumann se haya aparecida para intentar hacer las paces. “Tuvo que intervenir la directora del colegio ante el escándalo porque la nena tuvo un ataque de nervios, no quería irse, no se quería ir con ella. Y a su vez, no rindió la materia que tenía que rendir y faltó tres días porque tenía pánico de que le volviera a pasar lo mismo”, cerró Marcela Tauro.

H.O