Ariel Staltari enfrentó una enfermedad que pudo terminar con su vida justo cuando su carrera comenzaba a despegar. La leucemia lo puso a prueba en su juventud, llevándolo a replantear su destino y encontrar en la actuación un refugio para sobrellevar la lucha. Años después, con una trayectoria consolidada, El Eternauta se convirtió en un hito en su carrera, reflejando en la pantalla la resiliencia que lo caracterizó fuera de ella.

La enfermedad que pudo terminar con la vida de Ariel Staltari

Ariel Staltari vivió una batalla personal contra la enfermedad que pudo terminar con su vida, un desafío que marcó su camino tanto en lo personal como en lo profesional. Con el tiempo, llegó a convertirse en una figura clave en El Eternauta, un proyecto que, aunque no coincidió con su lucha médica, representó su propia historia de resistencia.

En una reciente entrevista, el actor reveló detalles impactantes detalles sobre la enfermedad que lo llevó al borde de la muerte. La enfermedad llegó de manera inesperada, obligándolo a replantear su vida y sus prioridades. En medio de tratamientos médicos y sesiones de quimioterapia, encontró en la actuación una vía de escape y una razón para seguir adelante.

En 1999, Ariel Staltari estuvo internado alrededor de siete meses en el Hospital Posadas por leucemia linfoblástica aguda (LLA), el primer gran golpe que tuvo en su vida. Hace algunos años atrás, Ariel Staltari contó durante una entrevista que tanto él como sus padres habían llegado al punto de perder todas las esperanzas.

Al poco tiempo de haber iniciado en la actuación, fue seleccionado para interpretar a Walter en la serie Okupas, papel que terminó catapultándolo a la fama. “Okupas me salvó la vida”, afirmó. También destacó que seguía realizándose sesiones de quimioterapia mientras se filmaba la serie, pero no tenía intención de revelar lo que vivía por miedo a no poder continuar con su trabajo.

En una reciente entrevista, Ariel Staltari recordó los momentos duros que vivió y cómo la actuación se convirtió en un pilar fundamental en su vida. “Encontré el canal de expresión que me permitió curar las heridas. El teatro te da la posibilidad de vivir mil vidas teniendo una vida sola y eso ninguna vocación te lo permite”, reveló. También reflexionó sobre el reconocimiento que recibe después de 25 años de trayectoria con excelsos trabajos.

VDV