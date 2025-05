La transformación de Fabián Mazzei: de las ficciones más importantes a su nueva vida como empresario junto a Araceli González

Esta semana, Fabián Mazzei se sentó en el living de +CARAS y brindó una entrevista a Héctor Maugeri por Caras TV. En la charla, el actor reveló todas las facetas de su vida, desde su romance con Mónica Cruz, la hermana de Penélope Cruz hasta la vida con Araceli, mencionando, además su nueva faceta como empresario.

Fabián Mazzei, de las ficciones más importantes del país a su nuevo presente como empresario junto a Araceli González

Fabián Mazzei nació en Flores, aunque luego se mudó a La Paternal y después a Caseros. Terminó sus estudios en el Instituto Nuestra Señora de la Merced, de Tres de Febrero. Apenas algunos años más tarde, hizo su debut en la televisión, con Socorro, quinto año, donde interpretó a Fabián.

Fabián Mazzei de bebé.

Fabián Mazzei con su padre y su madre.

Fabián Mazzei en la escuela.

Ese primer acercamiento a la televisión, no fue más que la puerta de entrada a su carrera. Desde ese momento se lo pudo ver en ficciones como Amigovios, Como pan caliente, Gasoleros, El sodero de mi vida, Rebelde Way, Alma Pirata y Don Juan y su bella dama entre muchas otras, sin contar su paso por el cine, en el que se ha mantenido activo desde el 2000 hasta los últimos años.

Fabián Mazzei en Campeones de la vida.

Fabián Mazzei en la isla de Caras.

Mientras su carrera crecía, apareció en escena Araceli González y el flechazo fue inmediato. En su última entrevista con Héctor Maugeri en Caras TV, el actor confesó que siempre le gustó, pero que no fue hasta muchos años más tarde que la historia se concretaría. “Ella me gustaba desde La Banda del Golden Rocket. Nos cruzamos un día en un pasillo y me dijo: ‘Hola, Fabián’. Yo pensé: ‘¿De dónde me conoce?’”, dijo con una sonrisa. Finalmente, en 2013, llegó el casamiento.

Fabián Mazzei y Araceli González.

Fabián Mazzei y Araceli González.

Fabián Mazzei y Araceli González en la tapa de Revista CARAS.

Fabián Mazzei y Araceli González en la tapa de Revista CARAS.

Fabián Mazzei y Araceli González en la tapa de Revista CARAS.

Fabián Mazzei y Araceli González junto a los hijos de ella.

Justamente Araceli terminaría siendo fundamental en la nueva faceta de Mazzei. En plena Pandemia, ambos decidieron apostar por un negocio nuevo, que a día de hoy se ha establecido y crece: G.ara, una la línea de maquillaje y cuidado de la piel. La pareja es socia en este proyecto que les ha dado muchas alegrías.

Fabián Mazzei y Araceli González en un evento de G.ara

Flor Torrente, Fabián Mazzei y Araceli González en un evento de G.ara-

Si bien en la actualidad Fabián Mazzei sigue trabajando como actor, se ha involucrado de cerca en este proyecto empresarial que ha montado con Araceli González. La pareja continúa creciendo, a la vez que se afianza en su negocio, quizás ya un poco alejados de los grandes reflectores, pero presentes en el cariño de la gente.