La pareja de Gladys la Bomba Tucumana, Luciano Ojeda, murió este sábado tras una larga batalla contra un cáncer agresivo por el cual debió pasar más de una vez por el quirófano y realizar tratamientos de quimioterapia. Su hermano, Matías Ojeda, confirmó la triste noticia en su cuenta de Instagram mediante una imagen que los muestra disfrutando de un día de pesca. “Siempre vas a estar en mis memorias de esta manera hermano, te voy a amar siempre", escribió el cuñado de la artista.

Murió Luciano Ojeda, el novio de Gladys la Bomba Tucumana

En mayo del año pasado, Gladys la Bomba Tucumana reveló, a corazón abierto, que su pareja Luciano Ojeda atravesaba un duro diagnóstico y que debió ser intervenido quirúrgicamente en más de una oportunidad. De hecho, contó que él habría intentado dejarla cuando se enteró que su salud había empeorado. “Volví, sabía que tenía que iniciar un tratamiento, lo habían desahuciado en el hospital de clínicas, el doctor que le atendía medio que le dijo: ‘Andá a morirte a tu casa’. Ninguna esperanza de nada. Y él diciendo: ‘Bueno, esta chica no se merece sufrir por esto’ y me dejó”, detalló en "Mañanísima" en aquel entonces.

Sin embargo, el acompañamiento de la cantante fue vital para que su pareja pudiera enfrentar su enfermedad y seguir luchando ante un panorama bastante desalentador. A través de sus redes sociales, la artista y el especialista en higiene y seguridad solían compartir fotos juntos, dedicarse emotivos mensajes y mostrarse muy enamorados.

De hecho, hace exactamente una semana, Luciano Ojeda subió una postal muy especial con Gladys la Bomba Tucumana desde la clínica donde se encontraba internado y le dedicó unas sentidas palabras: "Nunca daría un paso atrás ni por miedo ni por dudas. Sos la persona mas fiel que nadie pudiera tener a su lado. Sentite honrada de que de mi no podes esperar menos mi amor, te amo".

Gladys la Bomba Tucumana y su pareja, Luciano Ojeda

Por su parte, la intérprete de la "Pollera amarilla" contaba hace un año en el ciclo de Carmen Barbieri, tras revelar la enfermedad de su novio: “Tuvimos una historia de amor como nunca en mi vida. Es la primera vez que amo de verdad a alguien, y tuve la desgracia y él también, de que se enfermara y quisiera atravesar su enfermedad solo. Él está enfermo y no quiere que nadie lo acompañe y yo estoy quebradísima, muerta en vida”. Y agregó con un dolor profundo: “Está enfermo de cáncer. Tiene apenas 37 años y es algo totalmente fuerte que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar”.

Gladys la Bomba Tucumana junto a su pareja.

Horas antes del trágico desenlace, Gladys la Bomba Tucumana había realizado una publicación en su cuenta de TikTok en la que también dedicaba unas emotivas palabras a su pareja. Tras confirmarse el fallecimiento, ha decidido mantenerse en silencio.