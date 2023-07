Silvina Luna preocupa a todos por su crítico estado de salud por las complicaciones que le trajo la mala praxis que le hizo Aníbal Lotocki en la cirugía estética hace más de 10 años. Gustavo Conti fue uno de los famosos que más preocupado se mostró, pues es muy amigo de la modelo junto a Ximena Capristo, pues se conocieron en la casa de Gran Hermano y desde ahí forjaron un vínculo indestructible.

El pronóstico que dan los médicos con respecto a Silvina Luna y su estado de salud es bastante reservado, pues está presentando varias complicaciones que afectan al cuadro general y ponen en riesgo su vida. Hace algunos días la extubaron, aunque tuvieron que volver a intubarla porque no puede respirar debido a lo débil que está su cuerpo y está evaluando hacerle una traqueotomía. Sin embargo, recientemente presentó un signo de mejoría que esperanzó a todos. Pero Gustavo Conti sabe que la situación sigue complicada y volvió a pedir cadena de oración por ella.

Luego de que se revelara que Silvina Luna fue extubada pero que debió ser intubada una vez más por lo débil que está su cuerpo, Gustavo Conti publicó un tierno mensaje en las redes sociales y rezó para fomentar la cadena de oración por la modelo rosarina. También se atrevió a contar una promesa que le hizo antes de quedar internada.

"Sigamos rezando y pidiendo por ella", escribió Gustavo Conti en sus historias de Instagram al ver las complicaciones en la salud de Silvina Luna. Después, reveló: "Soy partidario de que la fe mueve montañas y con la buena energía y los rezos de todos nosotros va a salir adelante. Ella me prometió que va a estar bien y yo le voy a creer hasta el último segundo".

Silvina Luna atraviesa una encefalopatía desde hace dos semanas

Silvina Luna está internada hace más de dos semanas y la espera se hace muy larga. En los contados partes médicos se aseguró que la modelo está en un estado muy delicado y el pronóstico es bastante reservado. Una de las complicaciones que tuvo durante su internación es la encefalopatía de la que se habla mucho, pero el encargado de especificar de qué se trata fue Ángel De Brito.

Nuevo parte médico de Silvina Luna

"Sigue con un estado de salud crítico, esta es al realidad, uno de los temas es el respirador, no puede respirar por sus propios medios, no tiene fuerza en su cuerpo, no tiene fuerza en sus pulmones, por eso está conectada al respirador", explicó Ángel De Brito.

Luego, sumó: "Hay cierto grado de encefalopatía, que es cualquier trastorno o daño, en cualquier enfermedad cerebral que tiene una persona, Con respecto a Silvina, es producto de la infección, no sé hasta qué grado es la encefalopatía que tiene". También, contó los síntomas de la patología: "Esto provoca deshidratación, consumo excesivo de proteínas, niveles bajos de potasio y sodio: puede provocar sangrado en intestinos, esófagos o estómago, es complicado el cuadro en cuánto a esto. También presenta una poli neuropatía".

NL.