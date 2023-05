La pareja de Ximena Capristo y Gustavo Conti se formó dentro del reality show Gran Hermano en el 2001 y desde entonces, están más juntos y con un hijo en común, Felix. Los enamorados estuvieron en "Desayuno Americano", conducido por Pamela David por la señal de América y en un juego salió a la luz que La Negra Capristo le revisa el celular a Conti.

Todo comenzó cuando la conductora preguntó si sabían las claves de seguridad de sus teléfonos, fue entonces cuando Conti dijo: “Yo la sé, pero cuando me dice que me fije algo del teléfono le digo ‘¿cuál era tu clave?’. Si la pienso la saco". Cuando fue el turno de Ximena, la actriz confesó: “No sé, yo no se lo reviso a él, pero si tenés tu Instagram metido en un Ipad donde está el niño, uno a veces ve cosas que no tiene que ver, pero no es culpa de uno. Yo no reviso.

Pamela David le preguntó a Ximena si ella había encontrado algo raro en su momento cuando entraba a las redes, y ella respondió que sí, pero que ya había caducado.

La picante pelea de Ximena Capristo y Coti Romero

Con una trayectoria de más de 22 años en los medios, la ex Gran Hermano Ximena Capristo tuvo un cruce en vivo con una de las ex participantes de Gran Hermano 2022, Coti Romero. La correntina que suelta la lengua sin importarle nada, tuvo un picante ida y vuelta con la actriz que comenzó así: “Vos te quisiste colgar de mí diciendo que allá afuera no me quiero sacar fotos ni saludar. Yo nunca te negué una foto las veces que me pediste”, comenzó diciendo la pareja de Conti a la ex pelirroja.

Luego, Capristo le respondió: "Yo no te pedí una foto, fue una nenita que estaba acá. Hace 22 años que trabajo en el medio. La envidiosa sos vos, porque la gente te sacó antes. No me interesa pelear con vos. No jugaste a nada”. Ante esto, la correntina cerró con un picante comentario: “Fueron 22 años trabajando y nunca lo lograste. Ella dice las cosas cuando yo no estoy presente. Acordate, que no tenés memoria. Y me conocen más que a vos, así que vamos a ver quién es más envidiosa”.

