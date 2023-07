Silvina Luna está atravesando un momento crítico en su salud por las consecuencias que le trajo la mala praxis que le hizo Aníbal Lotocki en la cirugía estética que le hizo hace más de 10 años. Desde el momento en que trascendió la información de que la modelo estaba internada en terapia intensiva e intubada, todos los medios comenzaron a cubrir el caso y a dar constantes actualizaciones de su salud.

Los famosos se shockearon por lo que está viviendo Silvina Luna. Sobre todo aquellos famosos que se operaron con Aníbal Lotocki, porque comenzaron a pensar en que podrían ser ellos los que estén atravesando un momento así. Por ejemplo, Virginia Gallardo habló hace poco y se angustió al hablar sobre el tema por la similitud en sus operaciones. Muchos pidieron cadena de oración, ya que el pronóstico que dan los médicos es bastante complicado.

Silvina Luna está en estado crítico

Recientemente, Ángel De Brito comentó algunos detalles de su internación en LAM. Primero, comenzó contando que están evaluando hacerle una traqueotomía, porque la intubación tiene un tiempo límite y Silvina Luna ya estaría por alcanzarlo. "Por eso la extubaron las otras veces. El máximo son catorce días pero como no lo aguantó, tuvieron que volver a intubarla", explicó el conductor del programa de América.

Ahora, fue Guido Záffora el que dio una nueva actualización en la salud de Silvina Luna, pues Fernando Burlando le envío un parte médico. "Hablé con Burlando. Van a hacer un comunicado, pero me dijo que Silvina está mejor. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto", dijo el panelista de Intrusos, el programa que conduce Flor de la V en América TV.

Revelan una leve mejoría en la salud de Silvina Luna

El nuevo parte médico oficial de Silvina Luna que despierta esperanzas

En medio de las diversas informaciones, Fernando Burlando emitió un nuevo parte médico desde el Hospital Italiano.

“La paciente Silvina Luna continúa internada en el servicio de Terapia Intensiva. Se encuentra lúcida, sin asistencia ventilatoria mecánica, con signos vitales estables y su evolución es favorable”, dice parte de la misiva.

“Permanecerá internada en este mismo servicio, donde se le brindarán los cuidados y tratamientos necesarios”, agrega.

Horas antes de este parte, el periodista Guido Záffora dio un dato que despertó las esperanzas de todos. "Está con asistencia respiratoria mecánica. Esta asistencia es no invasiva. Y me contó un detalle que a los médicos los puso muy contentos, y es que Silvina se puede comunicar", comentó el panelista.

Después, pasó a contar cómo es la manera en que se comunica, pues la realidad es que estando intubada no puede hablar. "Ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías. Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida", reveló Guido Záffora sobre la mejoría de Silvina Luna.

Por último, cerró: "Ella no puede comer, pero pidió comida. Estaba con hambre y eso es una buena señal".

NL.