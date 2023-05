Ximena Capristo y Gustavo Conti son papás de Félix, fruto de un amor televisado que nació en la famosa casa de “Gran Hermano” 2001. Con 6 años y un parecido físico innegable con sus padres, Felix hace TikTok, juega al fútbol tres veces por semana y le encanta la vida en la naturaleza.

Según le contó Capristo a CARAS, el niño ya conoce la historia de amor de sus padres y hasta tuvo la oportunidad de ingresar con ellos a la nueva casa de Gran Hermano, lista para el ingreso de los nuevos hermanitos el año pasado. “Él sabe todo. Entró a la casa antes de que abriera nuevamente las puertas y le contamos que ahí nos conocimos. Se sacó fotos en todos los cuartos y le encantó. Lo que nunca le mostramos es el programa nuestro porque tenemos todo en formato vhs”, cuenta Capristo, cerrando un verano extendido con pileta full time y actividades al aire libre.

Ximena Capristo, Gustavo Conti y Félix Conti Foto: Fede de Bartolo

Cómo es la vida de Félix, alejado de las redes sociales y en un entorno tranquilo

La pareja de actores cría a Félix lejos de las pantallas y, por eso, resulta lógico que el pequeño esté más apegado a los deportes que a la pantalla de un celular. “La pasión por el deporte la sacó de ambos que nos encanta salir a andar en bici y hacer ejercicio. Él está todo el día jugando a la pelota. Es bastante hiperquinético y no se sienta un minuto. Nosotros le damos un rato por día para que use la tablet, pero no está todo el día con eso”, cuenta “La Negra”. Y, sin exigirle o imponerle nada más que libertad, completa: “Después del colegio tiene actividades. Si bien hace fútbol, también toca la guitarra, tiene un profe que él pidió porque siempre le gustaron las guitarras de juguete y el rock”.

Félix no tiene redes sociales, aunque adora el TikTok y que lo grabe el padre. “Siempre quiere que le pidas permiso si vas a grabar un video con él. Nosotros le preguntamos mucho y aunque sea chico, toma mucho las decisiones. No lo queremos invadir ni tampoco exponer. El no tiene redes, tiene una cuenta que la manejamos nosotros que es privada”, aclara.

Cómo fue el paso de Ximena Capristo y Gustavo Conti por Gran Hermano

La pareja de Capristo y Conti fue de las más recordadas de la edición 2001 y hasta el día de hoy, lo sigue siendo ya que formaron una familia consolidada, con la llegada de su primer hijo Félix. Con crisis en el medio, pero siempre apostado a la familia, “La Negra” y Conti, que compartieron panel en “La Noche de los Ex”, celebran su consolidado amor. "Nunca renegamos del formato y estamos súper agradecidos", coinciden.

Producción: Sol Miranda

Agradecimientos: Casa de muñecas. Old Bridge. Solo deportes. Solo urbano. Makeuphairstyling @tevysalgadomakeup @pittibimbo @solebq