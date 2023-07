Silvina Luna continúa internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, se mantiene en un estado delicado, pero consciente, según revelaron en los medios, pero con ayuda del respirador, ya que, no puede respirar por sí sola.

A su vez, las figuras del entretenimiento y colegas de la modelo siguen pidiendo por la cadena de oración por su pronta recuperación, que los tiene atentos por cada parte médico o alguna noticia sobre su estado de salud.

Desde LAM, Ángel de Brito brindó más detalles acerca de cómo se encuentra Silvina: “Sigue con un estado de salud crítico, esta es la realidad, uno de los temas es el respirador, no puede respirar por sus propios medios, no tiene fuerza en su cuerpo, no tiene fuerza en sus pulmones, por eso está conectada al respirador”, comenzó explicando.

Silvina Luna

Luego, añadió el conductor, según lo que le contaron los profesionales de la salud: “Me explicaban los especialistas que el respirador y la intubación tiene un lapso, que son los 14 días, por eso hubo una extubación la semana pasada. Para intentar que respire por sus propios medios, estuvieron dos días manejándolo, pero tuvieron que volver a intubarla”, manifestó.

¿Qué es y cómo es la encefalopatía?

Sobre este contexto, Ángel se encargó de desarrollar más acerca del grave cuadro por el que está pasando Silvina Luna desde hace dos semanas en terapia intensiva: “Hay cierto grado de encefalopatía, que es cualquier trastorno o daño, en cualquier enfermedad cerebral que tiene una persona, Con respecto a Silvina, es producto de la infección, no sé hasta qué grado es la encefalopatía que tiene”, reveló el conductor.

Parte médico de Silvina Luna

Finalmente, enumeró los síntomas de la enfermedad: “Esto provoca deshidratación, consumo excesivo de proteínas, niveles bajos de potasio y sodio: puede provocar sangrado en intestinos, esófagos o estómago, es complicado el cuadro en cuánto a esto. También presenta una poli neuropatía’’, concluyó Ángel de Brito sobre la salud de Silvina Luna

D.M