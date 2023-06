Rocío Rial rompió el silencio luego de que su padre volviera al país y dejó en claro que no tiene ningún tipo de relación con su hermana, Morena Rial y que se hartó de escuchar que hablen de ella, motivo por el cual decidió ponerle un bozal legal a la influencer.

Estelita Ventura, exesposa de Luis Ventura, compartió muchos años de intimidad con Jorge Rial, Silvia D'Auro y sus hijas, por lo que conoce a la perfección cómo era la relación de Morena y Rocío con sus padres. En diálogo con "LAM", dio su punto de vista al respecto del escándalo que afecta al conductor de "Argenzuela".

"Qué raro que Rocío en tanto tiempo nunca habló. Y ¡Oh casualidad! Llega el padre y sale a hablar en contra de Morena. Me parece muy raro, a ella no la tengo así. Pero bueno, hay que estar de pronto, del lado del padre. A mí me suena raro", sentenció Estelita Ventura sobre las declaraciones de Rocío.

"Pero él(Jorge) provoca tanto, se pasó la vida peleando, diciendo cosas atroces y ahora en el Día del Padre podría haber mostrado Rial una fotografía con su otra hija si está peleado con Morena, pero no, publicó fotos con su nieto ¿qué está buscando?", agregó Estelita.

Estelita Ventura apuntó contra Jorge Rial

Como si eso fuera poco, Estelita analizó el comportamiento de Jorge Rial: "Yo pienso que está todo armado por él. Que busca, mete, y creo que cómo está más allá del bien y del mal, lo importante es que hablen de él. Lo debe disfrutar a su manera el hacerle daño a su hija. Él no disfruta el amor, ni una pareja"

"Si estaba de vacaciones con su nueva pareja, tan lejos, después de haber estado muerto diez minutos ¿es necesario que estuviera pendiente de lo qué pasa acá? Y que conteste y diga estupideces ¿Por qué no se dedica a vivir la vida y ser un poquito feliz? No creo que lo haya cambiado lo de Colombia, yo lo veo peor que nunca", sentenció la madre de los dos hijos mayores de Luis Ventura.