El conflicto y la interna en la familia de Jorge Rial avanza como fuego en verano. Luego de las declaraciones de Rocío Rial contra Morena Rial, la mediática le respondió directo al cuello y la liquidó sin piedad en A LA TARDE de Karina Mazzocco.

En una entrevista con Matías Vázquez, Morena Rial contestó todo. De forma picante y sin ningún filtro, comenzó: “Me chupa tres huevos mi hermana. Por mí... Nos vemos. Para mí no hay vuelta atrás” y sumó: “No me acercaría más a ella. Rocío ya sabe que nunca tuve feeling”.

Matías le leyó a Morena Rial lo que su hermana Rocío había dicho de ella. Que ella había elegido salir en los medios a hablar, solo cuando le dejaron de pagar el alquiler y la niñera, sabiendo que Jorge Rial pagaba el colegio de su hijo Francesco.

Este fue el disparador para que Morena estallara contra su hermana: “Está perfecto, yo sé lo que hago y lo que no. Que ella se meta en su vida. Me parece que demasiado depresiva está como para venir a romperme los huevos a mí, así que le mandamos un beso y que siga siendo el perro de Rial”.

Al comentarle que Rocío había asegurado que quien está cerca de Jorge Rial, “sabe que nunca se puede tener un problema con Jorge”. More fue letal: “Todo el mundo sabe que es una persona conflictiva y por la plata baila el mono, las pu** y los giles. ¡Besitos!".

Morena Rial y Rocío Rial.

La reacción de Morena Rial cuando se enteró al aire que Jorge Rial había vuelto

En medio de la entrevista, el periodista le informó a Morena que su papá ya estaba de nuevo en el país. “Ni idea, ni enterada. Imagínate. Yo no, cero, cero”, comentó la mediática e ironizó. “Sí ya habló papí se cae el mundo”.

Jorge Rial y Francesco.

Morena Rial aseguró que todos los posteos que Jorge Rial hace con Francesco, su hijo, es con el ánimo de descolocar. “Es mi hijo, que no se le olvide”, remarcó.

