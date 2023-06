Rocío Rial habló por primera vez sobre el escándalo que se desató con su hermana, Morena Rial. En "A la Tarde", la joven fue captada cuando fue a buscar a su papá al aeropuerto y allí decidió decir sus verdades. "No me parecen las cosas que anda hablando", lanzó.

Tras expresar que no está de acuerdo con los dichos de su hermana, Rocío fue consultada por las referencias que Morena hizo hacia Silvia D'Auro y la violencia que vivieron cuando eran chicas.

"Silvia quedó en el pasado, desde 2012 creo que no tengo relación, pero la vi una vez en 2016, ponéle, después no la vi más", comentó.

Sobre si odia a D'Auro como Morena, Rocío dijo: "Sí, yo creo que un poco menos de odio profundo, pero porque yo voy al psicólogo y lo hablo", dijo picante.

Rocío Rial no quiere saber nada con Morena

En la entrevista, le consultaron si habría posibilidad de un acercamiento con su hermana y Rocío fue tajante: "Me rompe mucho las pelotas lo que estuve diciendo últimamente. A mí no me interesa ni un poco ya lo que tenga que decir. Me parece que de ésta, o sea, no importa cuánto perdón pidas después cuando ya se te pase la locura ya de esto no se vuelve", dijo.

"¿A tu papá le molestó mucho todo lo que dice Morena?", le consultó el notero de "A la Tarde". "No, mi papá está en la suya. O sea, desde que le pasó todo lo de Colombia, bueno ya lo dijo él, pero también lo repito yo, o sea, se está concentrando en él", cerró.

VO