Rocío Rial rompió el silencio y apuntó contra Morena por sus polémicos dichos: "De esto no se vuelve"

Rocío Rial decidió romper el silencio y hablar por primera vez sobre el escándalo que se desató con su hermana, Morena Rial.

En "A la Tarde", la joven fue captada cuando fue a buscar a su papá al aeropuerto y allí decidió decir sus verdades. "No me parecen las cosas que anda hablando", lanzó.

"Me parece perfecto que hable de ella, aunque no me parezca las cosas que está diciendo, sobre cualquier mentira, pero bueno. Pero ya hablar de mí, de mi historia...", siguió la joven hija de Jorge Rial.

Luego, Rocío se refirió al bozal legal que impondrá para que deje de hablar de ella. "No es un juicio, es un por favor a mí no me mencionen, no mencionen mi historia, ni mi pasado, ni mi futuro.. son cosas de las cuales no tienen ni la mínima idea porque yo con Luis no hablamos hace 10 años entonces me parece un montón", dijo apuntando contra Luis Ventura y sus dichos.

Rocío Rial no ve futuro de reconciliación con Morena.

En la entrevista, le consultaron si habría posibilidad de un acercamiento con su hermana y Rocío fue tajante: "Me rompe mucho las pelotas lo que estuve diciendo últimamente. A mí no me interesa ni un poco ya lo que tenga que decir. Me parece que de ésta, o sea, no importa cuánto perdón pidas después cuando ya se te pase la locura ya de esto no se vuelve", dijo.

"¿A tu papá le molestó mucho todo lo que dice Morena?", le consultó el notero de "A la Tarde". "No, mi papá está en la suya. O sea, desde que le pasó todo lo de Colombia, bueno ya lo dijo él, pero también lo repito yo, o sea, se está concentrando en él", cerró.

