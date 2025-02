Después de años distanciados, Mauro Icardi fue con la China Suárez a visitar a su familia en Rosario y allí se reencontró con su padre, Juan Carlos Icardi, y su hermana, Aldana Icardi. Finalizada esa visita, la hermana del jugador tomó relevancia y anunció su intención de postularse como concejal de la ciudad.

El sorpresivo paso de la hermana de Mauro Icardi en la política surgió después del reencuentro con el jugador y su nueva cuñada, ¿tendrán algo que ver?

China Suárez posando en Rosario y los recuerdos de Mauro Icardi

Después de la visita de Mauro Icardi y la China Suárez a Rosario, su hermana da un sorpresivo paso en la política

La vida de Mauro Icardi dio un gran giro al ponerse de novio con la China Suárez, ya que después de años de distanciamiento, tomó la decisión de reencontrarse con su familia. El último fin de semana, el futbolista y su pareja llegaron a la ciudad y tuvieron una reunión familiar con el padre y la hermana, Aldana Icardi, del jugador.

Después de esa fugaz visita, donde visitaron el monumento a la bandera y posaron en distintas fotos familiares, salió a la luz que la hermana del rosarino, Aldana, busca postularse como concejal de la ciudad en las próximas elecciones.

La hermana del jugador forma parte del partido Igualdad y Participación, detrás del socialista Rubén Giustiniani acompañado por Bruno Carlovich como cabeza de lista.

Mauro Icardi, su familia y la China Suárez

Aldana Icardi se desempeña como profesora de Catequesis, da clases particulares y colabora en deportes. A sus 37 años, asegura presentarse como lo que es, “la hermana de”, pero garantiza que se encuentra en el lugar que está “gracias a mis capacidades y aptitudes”.

“No somos políticos de raza, somos vecinos”, señaló en distintas declaraciones la mayor de los Icardi y agregó, respecto al intendente rosarino, que “de Javkin me gusta su forma de trabajar, pero hay cosas que no comparto. Cuando necesité ayuda se puso a disposición, será cuestión de conocerlo”.

“Doy catequesis en una parroquia. Uno aprende de la realidad de los barrios. Yo me crié en Parque Casas. Hay cosas comunes que en los barrios hacen falta, no son cosas extravagantes, hay necesidades básicas que en los barrios no están cubiertas”, contó y dejó ver que, pese a la profesión y la fama de su hermano, continúa teniendo una vida normal y desempeñándose como docente y, espera, futura concejal.

Mauro Icardi y China Suárez junto a la sobrina de él

La visita de Mauro Icardi y la China Suárez a Rosario abrió una puerta inesperada para la hermana del jugador, Aldana Icardi, ya que, podría haber sido después de una charla y varios consejos, se animó a dar un sorpresivo e importante paso en la política local.

MVB