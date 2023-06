El cantante Axel dejó helados a todos sus fans al compartir de manera inesperada un book de fotos en el que se despojó de sus ropas y quedó solo en malla. ¿El motivo? El compositor argentino quiso compartir cómo se siente hoy por fuera y por dentro gracias a su disciplina para lograr un cambio fitness con su cuerpo.

Axel se encuentra de gira musical por Ecuador, desde allí puso a palpitar a varios corazones, y no justamente por sus letras románticas. En esta oportunidad el cantante dejó ver su tallada figura, producto de una alimentación saludable de su constancia con los ejercicios.

Axel: “Hoy me siento feliz con mi cuerpo”.

Axel: “Seguramente les sorprenda que suba este tipo de fotos”.

“Hoy me siento feliz con mi cuerpo, y les confieso que no siempre fue así, al contrario… Seguramente les sorprenda que suba este tipo de fotos, pero hace 2 meses me encuentro en Ecuador y aproveché para mejorar mi alimentación y entrenar con más disciplina y constancia”, escribió el cantautor argentino.

Axel: "Aproveché para mejorar mi alimentación y entrenar con más disciplina y constancia".

En el mismo posteo y con sus tres fotos al borde del infarto, agregó: “Soy de los que cree que todo el mundo, si se lo propone, puede mejorar en todos los aspectos de su vida con voluntad, convicción y tomando un día a la vez”.

Axel tiene 46 años y es padre de cuatro hijos, Águeda, Aurelia y Fermín y el más pequeño, Gregorio, quien nació en plena pandemia. Sus hijos, fruto de su amor con su esposa, Delfina Lauría, son también el motor para verse y sentirse cada día mejor. ¡No cabe duda que el cantante se encuentra en su mejor momento!

La extrema transformación fitness de Axel: “Hoy me siento feliz con mi cuerpo”.

Axel compartió la charla reflexiva que tuvo con su hijo Fermín

En las últimas horas el cantante grabó un video para todos sus seguidores de Instagram y compartió la tierna y reflexiva charla que tuvo con su hijo Fermín sobre su futuro de grande.

Axel compartió la charla reflexiva que tuvo con su hijo Fermín.

Al parecer el pequeño estaba preocupado por quién sería la persona que le iba a garantizar qué va a ser él cuando sea grande. “Me levanté esta mañana con este recuerdo en mi cabeza y se transformó en una reflexión matutina”, comentó Axel.

Dado Fermín le dijo al cantante que, de grande a él le gustaría ser, entre otros personajes, un príncipe, Superman, Spiderman, futbolista, como Messi, Hulk, entre otros. Axel le respondió:

“Lamento darte una mala noticia, que sí vos lo que queres saber es quién te garantiza que eso se cumpla… La respuesta es: solo vos. Nadie te puede prometer, no yo papá, que te amo con locura, que eso se cumpla ”, le respOndió Axel a su hijo Fermín.

S.A.