Flor Peña dejó a sus seguidores helados con el drástico y colosal cambio de look que se hizo en las últimas horas y que la dejó irreconocible. La actriz y presenstadora le pidió a su peluquero de confianza que le corte el pelo y terminó con un corte Carre con un color negro intenso que la aleja 100% de la Florencia Peña que todos está acostumbrados a ver en redes sociales y pasillos de los canales.

Esta vez no es un filtro, no es un simulacro, ni una peluca. Flor Peña le dijo adiós a extenso peso. Poco a poco la actriz le fue diciendo al tono rubio que la acompañó por muchos años hasta verse cómo luce hoy.

El drástico cambio de look de Flor Peña que la dejó irreconocible: “Una decisión que había que tomar”.

"Llegó el día, Flora. ¿Qué vas a hacer? ¿Muy a tu pesar? le comentó, George, su peluquero. "Me lo voy a cortar el pelo", pero, cuando digo que me lo voy a cortar, me lo voy a cortar, porque yo no ando con chiquitas. ¡Mirá lo que es esa tijera, es enorme! Bueno, vamos a cortar el pelo y que Dios nos acompañe", comentó Flor Peña.

En medio de la nostalgia del cambio de look, Flor mostró que luego del corte se pondrá extensiones de pelo a tono para disimular su radical cambio extremo. "Igual después no pasa nada porque tengo esto (las extensiones) si me aburro, tengo estos laterales". agregó la famosa.

"Cuando vas a la peluquería", comentó la famosa en Instagram. "No vas a llorar, ¿no?", preguntó George. "No, ya lloré mucho... ¡Anoche! No, bueno, pero es una decisión que había que tomar. ¡Ay, qué estupidez, señora!", expresó Florencia.

La verdad detrás del radical corte de pelo de Flor Peña

La actriz reveló en sus historias la razón por la cual se vio obligada a cortarse el pelo de esta forma. "Cortá bien, no metás tijera al pedo", le dijo Florencia a George. "¡Ay, Dios, odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca más sano y fuerte... Ahora ya está, tengo el pelo corto, como ustedes querían".

Una vez la actriz se vio con el rotundo cambio de look, Flor Peña, en broma, pidió que le vuelvan a poner el pelo con mechones rubios o rojos. "No, carre y negro", respondió una de las personas que grabana la transformación de la famosa.

