Hace varios días, Rodrigo de Paul se encuentra envuelto en un nuevo escándalo, luego de la denuncia que le hizo a Camila Homs, debido a las amenazas y difamación, esto repercutió y el primero de enero en una fiesta en Punta del Este celebrando el Año Nuevo, la modelo se mostró alentando sonriente mientras cantaba ‘’Tini se la come, Cami se la da’’.

Al parecer, la polémica no va a terminar, ya que este conflicto entre Tini Stoessel, Rodrigo de Paul, Camila de Homs continua, ahora con la familia de la Triple T, ya que según el periodista Juan Etchegoyen, contó que los integrantes de los Stoessel se encuentran muy enojados con esta situación, puesto que la novia del futbolista no estuvo involucrada en escándalos de esta magnitud.

‘’Ustedes saben que Camila Homs el fin de semana realizó un gesto y un canto contra Tini Stoessel. El video es claro y tengo novedades fuertes. Lo que me dijeron es que no cayó nada bien en la familia Stoessel lo qué pasó, las palabras que me contaban era las siguientes: vulgarmente desubicado’’, comenzó a explicar el periodista.

Y continuó su relató sobre el descontento en el entorno familiar de la artista: ‘’También me comentaron allegados a la familia que no les sorprendió el gesto de la ex de Rodrigo, sobre todo en medio del caos que hay después de la denuncia que trascendió en los medios’’.

Asimismo, hizo hincapié en lo que piensa la familia Stoessel: ‘’Por otro lado, les cuento que a la familia de Tini no les gusta nada de lo que ocurre, Yo tengo la información de que ellos están incómodos con todo lo qué pasa, no me llamaría la atención si alguien confirma que hubo una charla con Rodrigo por este tema, los ánimos están caldeados’’, finalizó contundente.