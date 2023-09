En el pasado episodio del Bailando 2023, Lola Latorre hizo su debut acompañada de Rafa Muñiz. La hija de Yanina Latorre lució una coreografía, con toques de ritmo pop y cambios de vestuario en vivo. Su regreso a la pista de baile fue todo un éxito ya que recibió elogios de parte del jurado, tanto Ángel De Brito como Pampita destacaron la evolución de la joven y su marcada presencia escénica. Además, conquistaron los corazones de Moria Casán y Marcelo Polino, quienes halagaron la performance de los bailarines. En total, la pareja recibió uno de los puntajes más altos, sumando 19 puntos. "Le transmitís a tu carita, que es preciosa, lo que estás sintiendo. Lo cual es muy importante, la coreo facial. Me encantó", expresó Moria Casán.

Lola Latorre y su compañero de baile Rafa Muñiz rompieron la pista con un conjunto de canciones de los 2000 al ritmo de Britney Spears, incluyendo cambios en su vestimenta. Además, la influencer contó con la presencia de su familia en la tribuna, quienes la acompañaron y brindaron apoyo en este certamen, entre ellos su padre Diego Latorre y su novio Felipe Ossana.

Lola Latorre y Rafa Muñiz

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y un usuario de Twitter

Tras la increíble performance de Lola Latorre, las redes sociales estallaron en celebración de la joven. Sin embargo, no todas las opiniones fueron positivas. A través de la plataforma de Twitter, un usuario arremetió fuertemente contra Lola, criticando su falta de carisma al bailar y sugiriendo que se dedique a la abogacía. "¡Qué lástima que no pudo esperar como todos los participantes! ¡Papá tuvo que pedir algo! Como baila muy bien, carisma es lo que no tiene. Como artista será una excelente abogada", dijo el usuario de Twitter.

Yanina Latorre en Twitter

A pesar de los duros comentarios contra su hija, Yanina Latorre no perdió oportunidad en responderle a los haters. En respuesta a ello, Latorre salió en defensa de su Lola Latorre dejando claro que no permitirá que nadie menosprecie a su hija. "Qué mina pelot... y resentida. SEGUÍ MIRÁNDONOS POR LA TELE", expresó la panelista de LAM.

P.C