El streaming está en auge, tanto que hasta El Bailando 2023 tiene uno, Migue Granados creó hace unos meses Olga y rápidamente se posicionó como uno de los más vistos junto con LUZU de Nicolás Occhiato. Yanina Latorre tuvo una opinión sobre las conductoras, Nati Jota y Leticia Siciliani.

La fuerte opinión de Yanina Latorre sobre la labor de Nati Jota y Leticia Siciliani

En el Observador 107.9, donde la panelista tiene un programa radial habló sobre el programa "Sería Increíble", en donde se encuentran de conductores Eial Moldavsky, Nati Jota y Leti Siciliani. "Me puse a escuchar un rato a Nati Jota, yo creo que esta chica es el monumento al no talento", arrancó filosa Yanina.

"Leticia es divina, tiene contenido, pero basaron un streaming en la homosexualidad de Leticia, me parece patético para el año 2023", siguió la esposa del comentarista de ESPN.

"Vos no podés basar un streaming en que sos torta, ya sabemos que sos torta, avancemos que estamos en el año 2023 y no importa el género, no hay que discriminar, no bases el streaming en cómo chupás con..., porque estás buscando el morbo del que quiere escuchar que una mina chupa una con...", dijo muy indignada la conductora.

También se refirió a la salida de Nati Jota del programa de "Nadie Dice Nada": "Se hace la bisexual, que no sé si es bisexual o no... Ella se fue de Luzu porque ya era incómodo escucharla, porque solamente cuenta las p... que se comió el fin de semana en la Bresh, pero con lujo de detalles. Mirá que a mí que no me molesta hablar de esas cosas, la escuchás y decís ya está, apaguemos".

"El streaming de estas dos pibas es una situación gráfica de chupadas de con... y de p... que recibió una... Eso es lo que no tiene que ser un streaming, a la gente algo más que una con... tenés que darle. Algo interesante", continuó la angelita.

"¿Qué es Nati Jota? ¿Es periodista? ¿De qué trabaja? Influencer es ser otra cosa, influenciar algo, la que marca en alguien algo. En qué te puede influenciar Nati J ¿qué fue a la Bresh y se comió cuatro p...?", dijo tajante Yanina Latorre.

