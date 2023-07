Mica Viciconte se vio envuelta en un escándalo familiar que no le pertenece cuando trascendió la información de la mala relación entre Indiana Cubero y Nicole Neumann. Esto le pega de rebote por su relación con Fabián Cubero, razón por la cual comparte mucho tiempo con las hijas que el futbolista tiene con la top model y mantiene muy buena relación con ellas.

Normalmente, Mica Viciconte se muestra reacia a contestar cualquier tipo de pregunta con respecto a este conflicto, y si responde intenta hacerlo de manera general sin dar nombres ni nada para no entorpecer el proceso de la justicia. Sin embargo, siempre lanza alguna frase polémica y esta vez lo hizo en Intrusos en un reportaje que le hicieron en los Premios Martín Fierro.

Indiana Cubero tuvo un gesto muy especial con Mica Viciconte que la aleja de Nicole Neumann

En la entrevista con el notero de Intrusos, Mica Viciconte habló de la denuncia de Indiana Cubero a Nicole Neumann y no dudó en cuestionar el accionar de la Justicia y los tiempos que se toma para expedir una resolución. "La Justicia es lenta y a veces no acciona bien. Ojalá que los que tienen que trabajar y estudiar bien el caso lo hagan", expresó la pareja de Fabián Cubero. Luego, agregó: "Sabemos que estamos en un país donde hay corrupción... No lo sé".

Recientemente, a Mica Viciconte y a Fabián Cubero se les aplicó una multa por hablar de la denuncia de Indiana Cubero a Nicole Neumann, por lo que la mediática está muy molesta y, de manera implícita, dejó notar su indignación al respecto. "Me llama la atención la lentitud para algunas cosas puntuales y para otras no", respondió ante la pregunta del notero.

El look de Mica Viciconte en los Martín Fierro

Desde que se conocieron los detalles de este conflicto entre Indiana Cubero y Nicole Neumann, se comenzó a especular mucho al respecto y algunos famosos se pronunciaron a favor o en contra de la modelo. Por ejemplo, Yanina Latorre se posicionó en su vereda y contó una información que aseguraría que Fabián Cubero la manipularía a la joven y por eso hizo la denuncia. Con respecto a esto, Mica Viciconte no dudó en desmentirlo.

"Cualquier chico de cierta edad no es influenciable. No estoy hablando de este caso puntual", aseguró Mica Viciconte, aclarando que no se refiere al caso de Indiana Cubero pues podrían volver a multarla por ello. Luego, sumó cuál es su mayor deseo: "Yo lo único que quiero es paz. Solo Paz".

NL.