Fabián Cubero y Nicole Neumann siguen enroscados en numerosas causas y conflictos, que lejos están de resolverse. A la guerra se sumó recientemente Indiana Cubero, quien denunció a su mamá por violencia verbal, emocional y física. En medio de toda esta polémica, resurgieron viejas cuestiones que llegaron a la Justicia.

Luego de que la abogada de Fabián Cubero haya aparecido en televisión para ventilar sobre los detalles de la denuncia, Nicole Neumann se encargó de ponerles un freno y denunciarlos por filtrar información. Sin embargo, Ricardo Castillo, un abogado que trabajó con el exfutbolista hace unos años, quiso hacer su aporte y compartió cómo son las dinámicas legales entre los padres de Indiana Cubero.

“Yo a Fabián Cubero lo defendí de una denuncia penal de Nicole Neumann, hace uno o dos años. De la conversación que tuve con él me dio la sensación de que Fabián Cubero es un ejemplo a la hora de separarse. Su nivel de tolerancia para soportar un montón de cosas que otros hombres no soportarían estando separados, lo ha elevado”, comenzó explicando Ricardo Castillo en Intrusos.

El abogado del ex Vélez continuó dando detalles de la causa por la que tuvo que defenderlo de Nicole Neumann en el pasado. “Incluso en esa causa donde lo defendí, fue una causa que surge a raíz de que Nicole cumplía 40 años, y Fabián Cubero no podía localizar a sus hijas. Y de repente le llega un WhatsApp, que decía ‘nos estamos yendo de viaje a festejar mi cumpleaños, si te lo avisaba, probablemente te podías oponer’”, reveló sobre la actitud de la modelo con el papá de Indiana, Allegra y Sienna.

Nicole Neumann junto a sus hijas y Manu Urcera,

Qué hizo Fabián Cubero luego de que Nicole Neumann se lleve a sus hijas sin su consentimiento

Sin embargo, Castillo explicó que, en vez de iniciar una causa, Fabián Cubero quiso recuperar esos días perdidos, algo a lo que Nicole Neumann se opuso y lo llevó a juicio. El letrado expresó: “Qué hace Fabián Cubero, ¿lo judicializa? No. Él lo soportó y cuando vuelven sus hijas de viaje, lo que dice es, ‘bueno, quiero compensar los días’, y lo que hace ella es hacerle una denuncia penal por impedimento de contacto, de la cual lo tuve que defender, obviamente, la ganó él, y quedó sobreseído. Cuando queda sobreseído, fui a la casa, lo notifiqué y le digo ‘mirá, yo haría esta estrategia, y él me dice ‘Roberto, vos sos un padre separado, y por mis hijas voy a dejar pasar algunas cosas, y no voy a contraatacar’”.

De esta manera, Ricardo Castillo dio a entender que Fabián Cubero optó por medirse en cuanto a sus acciones legales contra Nicole Neumann y proteger a su familia. “Yo no tengo relación con Fabián, más allá de esa causa, pero creo que Fabián las pone como prioridad a sus hijas”, aclaró el abogado.

H.O