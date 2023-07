Nicole Neumann hace semanas que está metida en un tremendo escándalo familiar luego de que trascendiera la información de que Indiana Cubero, la hija que tiene con Fabián Cubero, la denunciaría por maltrato. Rápidamente, los famosos comenzaron a opinar del tema. Algunos se mostraron a favor de la adolescente y otros aseguran que todo esto se trata de una campaña en contra de la modelo por parte del futbolista y Mica Viciconte.

Por supuesto que esta situación la debe tener muy angustiada a Nicole Neumann e incluso se rumoreó de que cancelaría su casamiento con Manu Urcera por toda la polémica, aunque todavía los protagonistas no han hablado del tema. Sin embargo, en el afán por saber más de todo lo que está sucediendo, en Mañanísima le tiraron las cartas y el tarot no tiene un muy buen pronóstico para la modelo.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

En el programa de Carmen Barbieri suelen invitar a Fabiana Aquín a que le tire las cartas a los famosos. Hace algunos días le tiró las cartas a Estefi Berardi, panelista del programa, para ver cómo le iba a ir en Pasaplatos Famosos luego de que renunciara a LAM. Pero esta vez le tocó a Nicole Neumann para ver cómo le está afectando todo este escándalo.

Resulta que Aquín sacó una carta para Nicole Neumann, pero todos en el piso se dieron cuenta que no podía significar nada bueno y se quedaron sorprendidos y estupefactos. "Es la Alucinación", indicó la tarotista que fue de invitada a Mañanísima. Luego, sumó una explicación: "Lo que nos indica esta carta es que ella está muy angustiada en este momento. No está bien, no está pasando por su mejor momento". Y es normal si nos ponemos a analizar todo lo que se dijo sobre ella en las últimas semanas.

Nicole Neumann renunció a los 8 Escalones del Millón

"Bueno, quizás no sea la mejor carta", señaló la tarotista. Después, graficó lo que se puede ver en la carta que le tocó a Nicole Neumann: "Acá lo que se puede ver es que el gato metió la cola en esa familia. Hay malas energías ahí, se ve muy clarito. Y repito algo que se también es muy evidente que es que ella está angustiada. Muy angustiada".

Para intentar remontar la situación, o para empeorarla, Carmen Barbieri le consultó a Fabiana Aquín sobre Manu Urcera, ya que quiso saber qué tiene pare decir el tarot sobre su próximo y ansiado casamiento con el piloto. "Si, yo veo que se casa", aseguró la tarotista.

NL.