Moria Casán está viviendo unos días a pura emoción. No solo por encabezar el éxito de Brujas, la obra teatral que protagoniza junto a Sandra Mihanovich, Thelma Biral, Nora Cárpena y María Leal; o por haber conocido en el día de ayer a su nuevo ahijado Vitto, el hijo de Belén Francese, con quien conectó “a otra dimensión”. En el día de la fecha, la one celebra sus 75 años, y su hija Sofia Gala compartió en redes sociales una tierna foto retro que emocionó a todos.

Moria Casán cumple 75 años

En el día del aniversario número 75 de Moria Casan, Sofia Gala compartió una foto en redes sociales con un “feliz cumpleaños mamá” en mayúsculas y muchos emojis de corazones. En la imagen se puede ver a la vedette con un pelo rubio sujetado con una vincha y a su pequeña Sofia con el pelo recogido.

La foto que emocionó a Moria Casán en el día de su cumpleaños

La publicación generó un revuelo en redes sociales y llegó a tener más de 20 mil me gusta. Además, varias celebridades se sumaron a los saludos a la diva, entre ellos Letricia Bredice, Cecilia Roth y Tamara Pettinato.

El amor entre Moria y Sofia se mantiene fuerte, más allá de las peleas y los momentos mediáticos que atravesaron a lo largo de sus vidas. Con un perfil bajo, la conexión madre e hija, sigue intacta.

Sofia Gala compartió una tierna foto en el día del cumpleaños de Moria Casán

“Yo no siento como un peso ser hija de mi mamá, más allá del peso natural de que el primer error y acto de injusticia que cometen contigo es traerte al mundo sin que vos lo pidas... Yo tengo una relación muy especial con mi mamá, la amo y la he aprendido a aceptar con las cosas que no comparto, que son un montón” confesó Sofia cuando fue invitada al programa que conduce Andy Kusnetzoff a principios de este año.

Moria Casán contó el momento en el que Sofía Gala cumplió un año de estar limpia de drogas

Moria Casan accedió a una entrevista con Benito Fernández y contó cómo vivió la adicción de su hija y cómo fue que Sofía Gala Castiglione se recuperó.

"Ella tiene al nene el 3 de diciembre, hace seis años en el Finochietto. Divino, en 20 minutos. A la hora llega el tipo de NA (Narcóticos Anónimos) tranyéndome la medallita de oro, que parece de oro, y diciéndome: 'Hoy hace uno año que Sofía está limpia, clean", aseguró la One con los ojos llenos de lágrimas.

"Y con ese niño que le trajo la vida y salir de esa cosa fuerte que transitó mi santa, que atravesó muchas cosas y tuvo una fuerza impresionante...", continuó Moria. Benito Fernández la interrumpió para preguntarle: "¿Vos pudiste ayudarla?". "No. Yo la ayudaba sobrevolándola", respondió Casán en un ciclo para Infobae.

