La foto sexy de la China Suárez luego de que Benjamín Vicuña compartiera una postal con Eli Sulichin

Ya no es secreto para nadie, que Benjamín Vicuña está en pareja con Eli Sulichin, aunque el actor no había compartido ninguna imagen con ella, hasta ahora. Pero la China Suárez no se queda atrás y luego de la publicación de su ex pareja, apareció en las redes evidenciando su belleza.

La foto abrazada a Benjamín Vicuña, la compartió la mismísima Eli Sulichin en las historias de su cuenta personal de Instagram, donde etiquetó a su novio y agregó la ubicación: Santiago de Chile. El actor replicó la imagen en sus redes y dos horas después, apareció la China Suárez con una foto sexy.

La publicación de Benjamín Vicuña

También fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, que la China Suárez publicó la postal acostada en el pasto, con el sol obligándola a cerrar uno de sus ojos, sin maquillaje y con el sutil detalle de estar sin corpiño. De esa forma, la actriz desplegó toda su belleza natural en las redes.

A pesar de que parece una publicación pensada a propósito, por el posteo de su ex pareja, lo cierto es que la China Suárez también rehizo su vida, de la mano de Armando Mena Navareño, el español que conquistó el corazón de la artista después del escándalo por el Wandagate.