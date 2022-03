El problema entre la China Suárez y Benjamín Vicuña que pone en riesgo a ATAV

"Argentina, tierra de amor y venganza" o ATAV fue una de las novelas más populares de El Trece, gracias a su poderosa trama de época y a su gran elenco, del que sobresalían la China Suárez y Benjamín Vicuña.

La novela llegó a su final, pero la producción de Adrián Suar planeaba una segunda temporada que ya estaba muy chalada, sin embargo, en las últimas horas trascendió un detalle que la pondría en peligro.



De acuerdo a lo que reportó "La Pavada" de Crónica, podría tener que abortar el proyecto de la segunda temporada de ATAV por culpa de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Según trascendió, la dupla no estaría en los mejores términos tras su separación y posterior escándalo con el Wandagate y habrían pedido tener lugares por separado para no cruzarse durante la filmación.

Sin embargo, ahora el problema sería en que ninguno desea compartir trabajo juntos lo que pone en jaque a la productora de Suar, que deberá evaluar cómo lograr que la actriz y el galán puedan seguir en el proyecto del que fueron protagonistas.



Si bien esta tensión entre ambos se conocía hace tiempo y la opción de no formar parte de ATAV era una realidad, El Trece contaba con que se pudiera llegar a un acuerdo. Sin embargo, esto no podría ser.

Gonzalo Heredia se bajó de ATAV: "Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente"

La posible salida de la China y Benjamín se suma a la baja que ya se vivió con la negativa de Gonzalo Heredia en estar en la segunda parte de la novela.

“Con ATAV, si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice”, dijo el actor a “Implacables”.

“Hay cosas que no puede hacer. No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente", agregó sobre la posibilidad de interpretar al hijo de Moretti y La Polaca (China Suárez) en la nueva historia que estará ambientada en los ´80.



Si bien Gonzalo Heredia ya se bajó de ATAV, reveló que aun no tuvo una propuesta concreta para hacerlo.

"No me ofrecieron nada. Yo encantado, la pasé super bien. Pol-ka es mi casa pero todavía no hablaron conmigo", concluyó.