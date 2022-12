Durante el debato con las panelistas de Gran Hermano, Daniela tuvo que afrontar sus emociones y dar explicaciones sobre su relación con Thiago y cómo le costó su estadía en la casa.

Daniela fue la última eliminada del certamen, luego de que Thiago, su novio, la dejara en placa por salvar al Conejo y enfrentara un mano a mano con Julieta. Laura Ubfal, durante el debate de la programación habitual le preguntó cómo vivió su relación con Thiago y si estaba enamorada de él.

El abrazo de Daniela y Julieta luego de la gala de eliminación

Rápidamente Daniela negó con la cabeza y respondió: "No,no, enamorada de él no estoy y nos estábamos conociendo. Siento que estaba más enganchada que él de mí", comenzó a explicar. "De hecho nos sentamos a hablar, las cosas eran super claras y él me decía yo no veo un afuera con vos", continuó.

Por su parte, Sol Pérez también le dio su opinión sobre su juego y le explicó que le pareció una lástima como se enganchó con Thiago porque vio en Daniela una jugadora con buenas estrategias, luego de que haya provocado la pelea entre Juliana y La Tora que las eliminó del certamen. "Fueron los sentimientos que creo que me dejé llevar. Yo al engancharme con Thiago se me fue todo el juego de lado y empecé a estar con él y, realmente, en un momento me olvidé de que todo era un juego", sentenció.

El reencuentro de Juliana y Maxi tras el repechaje

Anoche se realizó la votación del primer repechaje dentro de la casa. Daniela y Juliana empataron con 3 votos y el Conejo tuvo que tomar una difícil decisión en salvar a una de las novias de sus amigos. Sin embargo, eligió a Juliana y Daniela tendrá que esperar al repechaje realizado por el público.