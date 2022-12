Sol Pérez mostró su microbikini con los colores de Gran Hermano

El verano es la época perfecta para que las famosas luzcan los mejores looks playeros y marcar tendencia. Recientemente Sol Pérez sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con un jugado microbikini, que además tuvo un detalle muy particular que no pasó por desapercibido.

Y es que la mediática llevó un traje de baño con los colores de nada más y nada menos que de Gran Hermano, el reality que se ha convertido en lo más visto del año. Sol se tomó un par de registros en el living de su casa y lo compartió en sus historias de Instagram. El traje de baño azul y fucsia se ganó todos los aplausos.

Sol Pérez y su microbikini con los colores de Gran Hermano .

La parte superior del traje de baño está compuesto por un diseño tradicional, con una tira que regula el ancho de la tela. Asimismo, el microbikini de Sol Pérez tiene breteles fucsias con toques azul, aportando una jugada innovadora. Y, la parte inferior es ancha con un diseño cómodo para tomar el sol.

La repercusión que generó en redes sociales radicó en que lo más seguro Sol Pérez le hizo un homenaje a Gran Hermano, programa en donde cumple la función de panelista. Los colores azul y fucsia reinaron en el traje de baño, justo los tonos que usa el reality de Telefe en su logo.

Mirá a Sol Pérez con su microbikini con los colores de Gran Hermano: