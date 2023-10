Jorge Rial habló junto a su equipo sobre la polémica que protagonizaron Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici y que ahora afecta también a Jesica Cirio, luego de que se supiera que la imputaron por enriquecimiento ilícito tras su casamiento con el exjefe de gabinete.

Sin embargo, lo que sorprendió a los que estaban escuchando "Argenzuela" fue la referencia personal que ulitizó el reconocido periodista luego de que mostraran una fotografía donde se lo ve a Insaurralde llorando en su boda.

Jorge Rial en Radio 10.

Con humor, el conductor del programa se refirió a sus propios casamientos y reflexionó: “Es muy lindo casarse, la cagada es que después te divorciás y eso es feo. El casamiento es lindo hasta el otro día, ya después…”.

Imagen reciente de Jorge Rial.

Recordemos que Jorge Rial pasó por dos divorcios, el primero fue con Silvia D´Auro, la madre de sus dos hijas, y el segundo fue con Romina Pereiro. A pesar de estar en pareja con María del Mar Ramón, el periodista no dudó en dejar en claro que no volverá a casarse.

Qué dijo Jorge Rial sobre la posibilidad de casarse con María del Mar Ramón

Mientras hablaban sobre los rumores que rodeaban al periodista sobre una tercera boda, el lunes 11 de septiembre Estefi Berardi reveló en Mañanísima que el mismo conductor se encargó de desmentir esa noticia.

La panelista leyó al aire el mensaje que recibió de Jorge Rial: "Le pregunté a Jorge. Le dije: 'Felicitaciones, ¡te casás! Él me contesta: 'Jajajaja. Nunca más en la vida (me caso)'. Es todo sarasa'. No quiere saber nada".

J.C.C