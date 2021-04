La furia de Juana Repetto tras las críticas que recibió por pedir que vacunen a su madre

Victima de los heaters, Juana Repetto quien había pedido que por favor vacunen a su madre, Reina Reech, tuvo que enfrentar fuertes críticas en las redes sociales por su pedido ya que la actriz quiere que la artista esté vacunada porque debe cuidar a su hijo Toribio cuando ella vaya a dar a luz a su segundo hijo fruto de su amor con Sebastián Graviotto, su marido.

Cansada de los comentarios hostiles, Juana Repetto puso el pecho y volvió a reiterar el por qué de su pedido: "La gente y/o portales que entendieron que quiero vacunar a mi mamá porque necesito que cuide a mi hijo realmente tiene intención de no comprender. ¡Fue clarísimo! Vacunaron a una pendeja de 24 años que no es ni personal de salud, ni docente, ni de riesgo, ni de nada (ni hablar de las vacunas VIP, no me tomo el tiempo) y cuando me entero me calenté groso e hice las stories", escribió en Instagram y siguió...

"Mi mamá, que entra en un grupo en el que en Provincia de Buenos Aires se está vacunando hace rato, seguía sin turno mientras se vacunaban gente joven y amiguis. Lo que dije, entre otras cosas, es que en el caso de mi mamá, a quien no vimos casi todo el año pasado y a quien dejamos de ver cuando comenzó la segunda ola, va a ver a mi hijo, nos guste o no, porque yo tengo que parir y con alguien se tiene que quedar. Y mientras ella está exponiéndose siendo mayor, vacunan gente que nada que ver".

Finalmente con la coherencia bien clara, Juana explicó que sabe que no es la única que atraviesa este duro momento y vive esta situación: "Y también a los que me dicen que no soy la única... ¡Lo tengo clarísimo! Lamentablemente, no soy la única y hay miles y miles de personas en la misma. ¿Y? ¿Qué me importa si soy o no la única? ¿Vos no lucharías con todos tus recursos por la salud de tu vieja? Bueno, yo utilizo los míos por la mía", sentenció.

Juana Repetto confesó lo "difícil" que es su segundo embarazo

Juana Repetto se sinceró con sus seguidores y confesó lo difícil que es atravesar su segundo embarazo. Aunque con Toribio decidió ser mamá soltera, con Belisario las cosas se le complicaron aún más.

En un extenso post, la actriz mostró su panzota y expresó sus miedos y sensaciones. "Este embarazo se me hizo mucho más difícil, si. Me agarró después de varios años de verme y sentirme muy bien con mi imagen, lo que generó que me costara mucho más aceptar los cambios en mi cuerpo. Cambios que hoy abrazo, por suerte! Pero me generaron momentos de enojo y angustia conmigo por no “estar pudiendo” (con que es la pregunta, no?)", reflexionó.

"También se sumó que quise aprovechar los últimos meses de hijo único de mi Torillo para disfrutarlos a pleno y probablemente me exigí de más. Lo que me generó agotamiento, menor paciencia y eso con un niño no lleva a buen puerto, menos aún con un mini terremoto como el mío. De todos modos se que ha gozado y recordará con mucha alegría esos meses que con tanto amor planifiqué para el ", agregó.