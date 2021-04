Juana Repetto se cuestionó fuertemente como madre e hizo un mea culpa

Juana Repetto suele compartir sus vivencias mediante su cuenta de Instgagram con sus más de 1,5 millones de seguidores y, embarazada de su segundo hijo a quien con su pareja, Sebastián Graviotto le pondrán Belisario, hizo una fuerte autocrítica como madre de Toribio. "Lo amo tanto. A veces siento que le doy tan poco al lado de todo lo que me dio y me da cada día desde que existe en mi vida...", comenzó contando la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

"A veces le tengo poca paciencia, a veces lo trato mal, muchas veces me equivoco, muchas veces le digo cosas que no debería y que no son ciertas, muchas veces le pido o pretendo cosas de él que quizá no están a su alcance y me frustro y enojo. Pero siempre trato de corregir mis errores a tiempo, de hacerle saber que yo también me equivoco, que no es la forma, que me arrepiento, le pido disculpas, le explico que estoy aprendiendo a ser mamá con el".

"Pero sobre todo siempre siempre le hago saber cuánto lo amo, a pesar de pifiar, que lo amo siempre y a pesar de todo, que lo voy a amar siempre. Que mi deseo más grande es que sea el niño más feliz del universo. Trato de demostrarle con hechos, todos los días, que lo que más deseo con el alma es que sea feliz y se sienta amado. Pero hay días, como hoy, que me invade la culpa, que siento que nada de eso alcanza si después “la cago” perdiendo la paciencia y todo lo que le decía antes".

"Pero luego la vida nos regala un nuevo día, en el que lo veo siendo un niño feliz, alegre, activo, amoroso, conectado, demostrativo, que puede poner sus emociones en palabras, que me demuestra otra vez su amor incondicional y en el que me doy la oportunidad de seguir mejorando. También siento que de todos mis errores algo le quedará de aprendizaje para él, cuando se enfrente con el mundo que lamentablemente no siempre es de lo más amable".

"Un poco me consuela, a pesar de seguir sintiendo culpa, e intentando ser mejor, deseando poder controlarme más cuando me pone al límite, pues nuestros hijos vienen a enseñarnos tanto... En fin, le pido al universo que pese más el amor inmenso e incondicional, la dedicación y entrega, por sobre todo el resto. Te amo con mi vida y voy a seguir trabajando siempre por tu felicidad plena. Sos el niño más especial, compañero, comprensivo, sensible, demostrativo, dulce, e inteligente del mundo. No dejas de sorprenderme cada día, soy la madre más afortunada del mundo. Te mereces ¡todo! Y sos todo para mi, hoy y siempre. TE AMO SIEMPRE", cerró la actriz.

Juana Repetto confesó lo "difícil" que es su segundo embarazo

Juana Repetto se sinceró con sus seguidores y confesó lo difícil que es atravesar su segundo embarazo. Aunque con Toribio decidió ser mamá soltera, con Belisario las cosas se le complicaron aún más.

En un extenso post, la actriz mostró su panzota y expresó sus miedos y sensaciones. "Este embarazo se me hizo mucho más difícil, si. Me agarró después de varios años de verme y sentirme muy bien con mi imagen, lo que generó que me costara mucho más aceptar los cambios en mi cuerpo. Cambios que hoy abrazo, por suerte! Pero me generaron momentos de enojo y angustia conmigo por no “estar pudiendo” (con que es la pregunta, no?)", reflexionó.

"También se sumó que quise aprovechar los últimos meses de hijo único de mi Torillo para disfrutarlos a pleno y probablemente me exigí de más. Lo que me generó agotamiento, menor paciencia y eso con un niño no lleva a buen puerto, menos aún con un mini terremoto como el mío. De todos modos se que ha gozado y recordará con mucha alegría esos meses que con tanto amor planifiqué para el ", agregó.

FL