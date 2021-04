Fuertísima respuesta de Juana Repetto a una mujer que criticó a su hijo 

Juana Repetto disfruta de su embarazo junto a su marido Sebastián Garviotto y están esperando con los brazos abiertos a Belisario, como llamarán a su futuro bebé pero lamentablemente luego de compartir en sus historias de Instagram fotos de su primer hijo, Toribio tuvo que hacerle frente a despectivos comentarios de varias mujeres que se refirieron con horrendas frases al cabello y a la vestimenta de su hijo.

"Qué desastre el pelo de ese nene. ¿Qué mier... le dejás ponerse? ¿Calzas?", apuntó una seguidora. Entonces, Juana respondió compartiendo la captura del fuerte mensaje y poniéndole los puntos públicamente: "Sí maestra, si se quisiera poner un vestido también lo dejo".

Finalmente otra irrespetuosa mujer se metió con el corte del pelo del niño y dijo que era un "asco" el corte de Toribio. Juana ya enojada se puso seria e hizo un fuertísimo descargo: "¿Asco el pelo de mi niño? Puede no gustarte pero... ¿asco? Me miraría un poco hacia adentro, lo que es uno más allá de lo físico y repensaría si asco me da el pelo de un niño o los comentarios de una mujer adulta con respecto a otra mujer y hacia un niño", dijo a sentenció: irónica: "Le mandamos un besito a la señora, nos importa un bledo su opinión. Nosotros pasamos un día divino".

Juana Repetto confesó lo "difícil" que es su segundo embarazo

Juana Repetto se sinceró con sus seguidores y confesó lo difícil que es atravesar su segundo embarazo. Aunque con Toribio decidió ser mamá soltera, con Belisario las cosas se le complicaron aún más.

En un extenso post, la actriz mostró su panzota y expresó sus miedos y sensaciones. "Este embarazo se me hizo mucho más difícil, si. Me agarró después de varios años de verme y sentirme muy bien con mi imagen, lo que generó que me costara mucho más aceptar los cambios en mi cuerpo. Cambios que hoy abrazo, por suerte! Pero me generaron momentos de enojo y angustia conmigo por no “estar pudiendo” (con que es la pregunta, no?)", reflexionó.

"También se sumó que quise aprovechar los últimos meses de hijo único de mi Torillo para disfrutarlos a pleno y probablemente me exigí de más. Lo que me generó agotamiento, menor paciencia y eso con un niño no lleva a buen puerto, menos aún con un mini terremoto como el mío. De todos modos se que ha gozado y recordará con mucha alegría esos meses que con tanto amor planifiqué para el ", agregó.