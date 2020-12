La gran sorpresa de Yanina Latorre: Lola Latorre decidió agrandar la familia

Lola Latorre decidió agrandar la familia, por ende, Diego y Yanina Latorre lo anunciaron en sus redes sociales. La panelista de los Ángeles de la Mañana sorprendió al presentar a Polo, el nuevo cachorro de la familia.

Se trata de un perro de raza Jack Russel. Se caracterizan por ser perros inteligentes y con una carga energética importante. En las historias Yanina muestra a su perrito color blanco con manchitas negras.

"Y un día lo logró. Nos trajo un perro y nos convenció", afirmó Yanina mientras mostraba las primeras imágenes del cachorrito. "Tenemos acá a Toto y acá al nuevo integrante de la familia. Polo", aseguró.

Después de contar sobre el perrito, aprovechó para mandar al frente a Lola y aclarar: "Prometiste hacerte responsable churra. ¿Cuánto le durará la responsabilidad Diego?". A su lado y entre risas Diego Latorre afirmó: "24 hs".

Yanina Latorre apuntó durísimo contra Rocío Oliva: "Tenía dopado a Diego y le pegaba"

Hoy temprano, en "Los Angeles a la Mañana" Yanina Latorre, sin filtro alguno hizo una grave acusación contra Rocío Oliva, ex y última pareja de Diego Armando Maradona quien falleció hace una semana. Argumentó que le pegaba, que una vez lo tiró por las escaleras y que "lo tenía dopado".

“Rocío manejó todo. Lo tenía dopado, es verdad que le daba cervezas, Rocío le pegaba y lo tiró por una escalera”, disparó sin freno y siguió: “El año pasado ella lo deja y Maradona no lo entendía, pero ella siguió manejando todo. Dejó al tal Charly, que era el secretario de Diego y los ‘ojos’ de Rocío ahí adentro”.

“Por ejemplo, si se hacían compras de supermercado para Diego, la mitad iba para la mamá de Rocío. La casa de Rocío y la mamá tiene un puesto de diarios que le puso Diego. La guita que podía sacar la usaba para mantener al hermanito, a la mamá y al padrastro, que estuvo trabajando para Maradona y, cuando se descompuso, estaba comiendo empanadas”, continuó.

“Lo tenían todo el día drogado con calmantes, borracho y cuando Diego quería decidir o hacer algo no podía. Dopado no saben con qué. Era muy difícil de entrar porque Rocío manejaba todo. Tiene un carácter tremendo. Y, la frase textual de mi fuente es, "le hacía la vida imposible a Dalma y a Gianinna. Le llenaba la cabeza a Diego", siguió.

“Esta persona me dice que miente totalmente cuando dice que no lo vio. Hasta junio lo vio, por eso la sacan a Rocío. Porque cuando Rocío lo tira a Maradona por la escalera porque no sé qué quería hacer él, se cae y se disloca el hombro, estaba la mamá del Chino Maradona", cerró fuertemente. ¿Qué responderá Rocío?