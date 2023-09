Este lunes 25 de septiembre, Juliana Díaz reveló detalles inéditos del duro momento que tuvo que atravesar luego de que su expareja, Maxi Guidici, intentara quitarse la vida en su departamento.

En el Bailando 2023, mientras dialogaba con Marcelo Tinelli, la exparticipante de Gran Hermano 2022 confesó que vivió “días bastante complicados” luego de que el cordobés tomará un blíster de pastillas.

Imagen reciente de Maxi Giudici junto a Ángel de Brito.

La exhermanita se emocionó en vivo y detalló: “Fue una noche terrible, una historia de terror. Hay gente que piensa que todo esto es un circo y que todo pasa por lo mediático y la exposición, pero somos seres humanos y si no hubiera estado yo, su amigo o su familia ahí, podría haber pasado cualquier cosa”.

Además, Juliana Díaz contó que Maxi Giudici es “una persona a la que quiero” y que su deseo es “que vuelva a sonreír, que esté con vida y bien”. Por último, y claramente muy movilizada por lo sucedido, reveló la fuerte frase que el cordobés le dijo luego de intentar suicidarse: “El otro día me dijo ‘no me salió esta vez, pero ya me va a salir’”.

Qué dijo Maxi Guidici sobre Juliana Díaz en LAM

En el ciclo de Ángel de Brito, el exhermanito confesó que el éxito de su expareja le causaba envidia: "Quizás el estar al lado de Juli (Díaz) y vivir tan de cerca que alguien está viviendo otras cosas me generaba más frustración​ o un sentimiento horrible que lamentablemente lo puedo llegar a comparar, feo lo que voy a decir, hasta con cierta envidia", y agregó: “Estoy frustrado y me daba envidia de que a los otros les fuera bien. No podía salir de ese pozo”.

Por último, Maxi Giudici reveló que se sintió frustrado al salir de la casa de Gran Hermano: "Desde un principio ya me empecé a desesperar un poco, y después esa desesperación se transformó en frustración. De ver que a los demás le empezaron a salir cosas y a mí me salían y se me caían, o me salían y se la daban a otro".

J.C.C