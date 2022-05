La guerra entre Flor de la V y Lucas Bertero: el periodista fue desvinculado de Intrusos

Todo parecía marchar de la mejor forma en la nueva temporada de "Intrusos". Luego de la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la llegada de Flor de la V le dio una vuelta de rosca al programa de entretenimiento. Pero la conductora no fue la única incorporación, también se sumaron al panel Lucas Bertero, Marcela Tauro y Nancy Duré.

Al parecer, los pequeños roces al aire entre Flor de la V y Lucas Bertero fueron en aumento y lejos de quedar en un desacuerdo que ocurrió durante el programa, trascendieron los minutos del vivo y se convirtió en algo personal. Tanto es así que el periodista resultó desvinculado de "Intrusos".

Flor de la V en Intrusos.

Revista Pronto se comunicó con una fuente directa que manifestó: "Todo comenzó con algunos cruces al aire; algunos injustificados y otros muy fuertes pero todo se puso raro. Había cositas de Lucas que no gustaban y evidentemente había algo entre ellos que no terminaba de cuadrar".

Pero como si eso fuera poco, agregó que la última discusión se vio en vivo cuando Mauricio D'Alessandro estaba como invitado: "Estaban hablando del caso Mühlberger, Bertero preguntó por la situación legal de la hermana del médico y Florencia salió enojada a preguntar qué tenía que ver la hermana en todo eso. Se le explicó que ella tenía una farmacia con los remedios truchos pero no escuchó; ya estaba todo mal".

Lucas Bertero.

Qué pasará con Lucas Bertero después de su pelea con Flor de la V

Luego de la última pelea al aire, el periodista no volvió a estar presente en "Intrusos". La fuente de Revista Pronto aseguró: "Hace ya una semana que Bertero no va a Intrusos y del canal le dijeron que en un principio, al programa no va a volver".

Flor de la V, conductora de Intrusos.

En un primero momento desde América le pidieron a Lucas Bertero que se tome unos días de descanso hasta que a Flor de la V se le pase el enojo, sin embargo después le confirmaron que no volvería a "Intrusos". Actualmente el periodista está esperando la disposición del canal para ver en qué programa lo reubican.

Como si la desvinculación de "Intrusos" fuera poco, Flor de la V bloqueó a Lucas Bertero en su teléfono y lo eliminó de todas sus redes sociales. Esto es una clara demostración de que el conflicto entre ellos era netamente personal.