Luego de casi seis meses de aislamiento y juego en la casa del reality más famoso del mundo, sólo quedan días para conocer quien será el gran ganador. Julieta no ve la hora de reencontrarse con su novio Lucca Bardelli, pero lo que no sabe es que durante su estadía en la casa, se lo acusó de serle infiel.

En las redes sociales comenzaron a viralizarse capturas de pantalla de posibles conversaciones que mantenía el modelo con otras mujeres mientras su novia se encontraba aislada por estar participando en Gran Hermano. Además de los chats, también circularon fotos que mostraban a Lucca en boliches con mujeres en situaciones polémicas.

Julieta de Gran Hermano y Lucca Bardelli

Bardelli no dudó en desmentir estas acusaciones, pero los rumores se instalaron rápidamente sobre su persona y se generó intriga sobre la decisión que podría tomar Poggio al salir de la casa. Camila, hermana de la participante, no se quedó afuera del debate y dio su punto de vista.

En diálogo con Mañanísima, Camila aclaró que su familia tiene una excelente relación con el modelo: "Siempre estamos en contacto con él. Viene a cenar y a ver el programa con nosotros". Con respecto a los rumores, afirmó: "yo lo conozco mucho a Lu y elijo confiar en él".

Camila Camarda, hermana de Julieta de Gran Hermano

Sin embargo, evitó no dar detalles de la relación y compartió su punto de vista. "No me voy a meter en su relación porque Juli cuando salga hablará con él y le hará todas las preguntas que le tenga que hacer. Nosotros como familia queremos lo mejor para ella. Hoy confiamos".

Por último, Camila explicó que decisión tomaría Julieta si los rumores fueran ciertos. "Juli no perdonaría una infidelidad. Nunca. Jamás. Para nosotros esas imágenes no son reales", aclaró.

