Los 4 semifinalistas que quedan en Gran Hermano 2022 son Marcos, Julieta, Nacho y Romina y tras 5 meses de encierro, la etapa final se acerca y las ganas por ver a sus familiares son cada vez más grandes. El primer ingreso fueron las hijas de la ex diputada y fue un encuentro muy emotivo.

Aunque se rumorea que pronto ingresarán nuevos familiares de los otros participantes, entre ellos Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, que estuvo de invitado en A la Barbarossa y reveló las ganas que tiene de ver a su novia.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

"¿Cómo imaginas el encuentro?", le consultó Georgina Barbarossa al novio de la participante, que hace unas semanas enfrentó rumores de infidelidad por su parte.

Y el joven respondió feliz: "Lo imagino muy romántico. Esto me tiene muy ansioso, después de tanto tiempo separados". Por otro lado, Pía Shaw le preguntó: "Julieta dijo que el mejor contexto sería una noche en un hotel. ¿Empezaste a averiguar?".

"No sé cómo va a ser. Ella también va a querer estar con la familia, en su casa. No creo que salga y nos vayamos a un hotel al toque. Después de unos días, seguramente. La mamá me dijo 'por lo menos dejamela un día'", contestó Lucca Bardelli.

La panelista queriendo saber más acerca de la pareja retrucó: "¿Son muy fogosos los dos?". Y Lucca aseguró: "Normal. Tenemos una intimidad linda, como toda pareja’’, cerró.

D.M