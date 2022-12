La hermana de Maxi habló la situación de su hermano

La estadía de Juliana en el repechaje duro muy poco, pero dejó muchas cosas. "Tini" rompió una regla esencial cuando ingresas en el repechaje, contó varias cosas sobre el exterior que los de adentro no tenían que saber. Fue advertida en múltiples ocasiones, pero lo seguía haciendo, entonces Gran Hermano tomó la decisión de expulsarla.

Maxi quedó devastado luego de la salida, nuevamente, de Juliana y amenaza con abandonar la casa. La hermana del cordobés habló en A la Barbarossa sobre la posible salida de su hermano. "¿Cómo lo ves a Maxi? ¿Es cierto que se quiere ir? ¿Qué se siente encerrado?", le consultó Robertito Funes, quien esta como conductor porque Georgina esta de vacaciones.

"Yo lo veo debilitado. Muy debilitado. Creo que lo que le pasa es una cuestión personal. Me parece que la casa le está ganando. No sé si el encierro, pero sí la frustración de que las cosas que no le gustan se van a seguir manteniendo, y son cada vez más fuerte… Lo veo desahuciado. No lo asocio con Juliana, sino con la convivencia", dijo Daniela.

"Sin menospreciar los sentimientos, que ahí adentro se potencian, Juliana fue un bastón para él. Un apoyo en lo emotivo", contestó cuando le preguntaron por la relación amorosa que mantienen Maxi y Juliana.