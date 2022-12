La hermana de Thiago Medina criticó a Daniela tras su reingreso a la casa de Gran Hermano

El 26 de diciembre, Gran Hermano volvió locos a todos sus televidente, hubo de todo, desde la expulsión de Juliana "Tini" Diaz y el ingresos de ex participantes, como Agustín y Lucila "La Tora". Otra participante que ingreso, es Daniela Celis a la casa que esta generando gran polémica en el país, y su reingreso tiene como objetivo vengarse de Coti, quien le hizo la espontanea y quedó eliminada y de Thiago, su amor quien la traicionó clavándole un puñal por al espalda.

Si bien los hermanitos que están dentro e la casa no sospechan de los planes que tiene la oriunda de Moreno, la hermana de Thiago, Camila Medina tuvo una charla en el programa "A la barbarossa" y apuntó a "vengañela".

Thiago Medina de Gran Hermano

Que dijo Camila Medina sobre Daniela Celis al regresar a la casa de GH

En la entrevista que le hicieron en el programa de Georgina Barbarossa, uno de los panelista Gastón Trezeguet le preguntó: "¿Dani se aguanta esto de no darle bola a Thiago o va a volver a caer en los brazos de su amado?", a lo que la hermana del participante respondió: "No sé con qué pensamiento entró ella, pero si se queda un mes ahí.... le doy cinco días y se va a poner a llorar mal".

Daniel Celis en el debate de Gran Hermano después de ser eliminada de la casa

Robertito Funes Ugarte, quien se encuentra conduciendo el programa en reemplazo de Georgina Barbarossa, indagó un poco mas a la hermana de Thiago y le preguntó: Si vos te pones en el lugar de Daniela, ¿harías lo mismo? Saca que Thiago es tu hermano, es otra persona que conociste ahí, en este caso ¿vos harías lo mismo que hizo Daniela? ¿tomarías la misma represalia al entrar a la casa?"

Me lo tomaría de que podría hablar con él, pero no hubiese salido en los medios a decir que fui humillada por Thiago. Fue un comentario nada más, es un juego. Con la actitud que tuvo Daniela anoche, Thiago ya sabe que va por él", contestó Camila.

Thiago y Daniela

Antes de finalizar, con al entrevista, la hermana de Thiago, uno de los participantes de la casa mas polémica del país dijo: "Ahora no lo veo feliz. Sinceramente la que sufre más soy yo, en Instagram no puedo poner nada porque empiezan los comentarios horribles que no se pueden ni decir".