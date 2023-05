La hija de Sergio Denis y su desgarrador pedido de justicia, a tres años de la muerte de su padre: “Para mí, mi papá falleció en ese teatro"

Sergio Denis sufrió en marzo de 2019 un trágico accidente mientras se presentaba en un escenario en Tucumán, cayendo al vacío, sin ninguna señalización. El cantante permaneció internado por 14 meses y finalmente falleció el 15 de mayo de 2020.

A 4 años de su partida, sus hijos siguen reclamando justicia por su Sergio Denis, dado que consideran el teatro fue responsable por la muerte de su padre. Bárbara Hoffman, uno de sus tres hijos, habló con Intrusos sobre la causa judicial que están llevando adelante.

Sergio Denis y Bárbara Hoffmann.

“Pienso que es un homicidio porque está presentado en el expediente que el teatro no estaba habilitado para funcionar como estaba funcionando, el foso en el que se cayó no tenía que estar en las condiciones que estaba, no estaba cubierto y que la pasarela por donde camina papá antes de caer tampoco estaba habilitada”, comenzó explicando Bárbara Hoffmann, siendo muy contundente al exponer las razones por las cuales el teatro de Tucumán es responsable por la muerte de Sergio Denis.

La hija del cantante procedió a revelar que la causa no está avanzando debido a un problema político: “Después de 4 años que se cumplieron el 11 de marzo de la caída de papá en el Teatro Mercedes Sosa en Tucumán, entendemos que hay una cuestión política que está frenando la causa. Raúl Armisen es un funcionario público que fue asignado por (Juan Luis) Manzur en la provincia de Tucumán, y sigue a cargo del día de hoy del teatro, en ningún momento lo removieron de su cargo”.

“En ningún momento se cerró el teatro, por lo cual entendemos que en todo momento se manejó una impunidad total. Este año nos enteramos también que en el listado de la web, donde figuran todas las personas que se presentaron en el teatro, su nombre no figura”, continuó Hoffmann, apuntando contra el teatro y la manera en la que el establecimiento manejó la situación de Sergio Denis, agregando: “Lo interpreto como que nunca estuvo. Es negar una situación que ya se ha dado. Para mí, mi papá falleció el 11 de marzo en el Teatro Mercedes Sosa, a partir de ahí nunca más recobró la lucidez. Si no figura el nombre, hay algo que se hizo mal”.

La hija de Sergio Denis recordó el día siguiente a la caída del escenario de su padre

Bárbara Hoffmann luego regresó al día en el que Sergio Denis tuvo el accidente y reveló cómo vivieron los músicos que lo acompañaban en el escenario el traumático momento. “Me contaron que en un momento dejaron de escuchar a papá. Fue cosa de un segundo en donde el camina por la tarima, da un paso más y el escenario terminaba. Nadie entendió que era lo que había pasado. Ellos, el teatro o a quienes contratan, tienen el deber de tener las cosas en condiciones”, expresó indignada durante el ciclo conducido por Flor de la V.

Para finalizar, Bárbara Hoffmann remarcó su angustia frente al manejo de la situación del teatro en el que Sergio Denis sufrió un letal accidente hace cuatro años y cerró: “Otra de las cosas que a nosotros nos dieron la pauta de que claramente habían hecho las cosas mal fue cuando viajamos automáticamente el día que ocurrió esto. Mi hermano al otro día, que fue el único día que se cerró el teatro para hacer las pericias, quiso entrar para ver las condiciones en las que estaba el teatro, hasta para sacar fotos porque era la única defensa que teníamos, y no le permitieron el ingreso. Al familiar directo, su propio hijo. Dijeron que no podía entrar nadie”.

