Luego de dos días sin hacer declaraciones tras que el domingo, Verónica Monti la ex novia de Sergio Denis fue detenida cuando salía del shopping Alto Palermo luego de robarse un par de botas de un conocido local de indumentaria, rompió el silencio y se comunicó vía WhatsApp con Carlos Monti en Nosotros a la Mañana y habló de la enfermedad que sufre y que la llevó a robar.

Tras el hecho Monti fue trasladada a la comisaría donde quedó demorada por varias horas hasta que su abogado logró que se le firmara la excarcelación. Confirmado por ella, está atravesando un presente muy duro económica y anímico y que además padece cleptomanía.

"Estoy muy, muy angustiada. Sólo me importan mis hijos. No voy a hablar, la cleptomanía es una enfermedad que no tiene nada que ver con la inteligencia que tengo", le dijo Monti al periodista. "Circuló información herrada pero es tal la angustia que tengo, que no salgo a corregir nada. A los medios no le importa cómo estoy, sólo lucran con la enfermedad".

"Hace años que estoy remándola y no logro salir a flote. Mi abogado hablará por mi. No le recomiendo a nadie mi presente, ni por dos segundos", escribió ella... Mirá los chats y el video...

La palabra de Verónica Monti tras robar en un tienda y quedar detenida por unas horas.

Verónica Monti no quiere dar más detalles de su enfermedad.

