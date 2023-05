Flor de la V fue filosa al opinar de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Wanda soltó"

Flor de la V es la conductora de Intrusos y, desde su rol, analiza algunas cuestiones de las figuras del espectáculo. Últimamente, Wanda Nara y Mauro Icardi son noticia todos los días por distintas situaciones. En la última semana, el futbolista se cruzó con Moria Casán luego de que asegurara que para él "todo agujero es poncho". Furioso, salió a hacer un descargo en Instagram, donde lanzó: "Te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo, el que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida".

Después, Mauro Icardi volvió a utilizar sus redes sociales para ir en contra de una influencer llamada Pochi, quien aseguró que el futbolista le fue infiel a Wanda Nara cuando estuvo en argentina. Según la influencer, el futbolista habría pasado a buscar a una mujer y habrían ido a cenar a un departamento de lujo en Puerto Madero.

El descargo de Mauri Icardi en Instagram

Frente a esto, escribió un descargo en Instagram y se refirió al escándalo con la China Suárez: "De mí no vas a poder hablar nunca más porque nadie de mi entorno o gente conocida, ni nadie, va a poder hablar de mí. Hace 10 años que estoy con la misma mujer, y nunca estuve con otra mujer, ni lo voy a estar hasta que esté soltero. Ni cuando se armó tanto revuelo por una historia de la cual cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única verdad". En esta última parte, Mauro Icardi hacía referencia a la polémica con la actriz, con la cuál le habría metido los cuernos a Wanda Nara.

Ahora, Flor de la V se metió en la polémica y opinó sin filtro sobre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Para mí hay algo mucho más profundo y que a él le quita en serio. Él está muy pendiente de lo que sucede en Argentina, de las cosas que se dicen... Y ella mira todo para decirle 'algo habrás hecho'", comenzó a analizar la conductora de Intrusos.

Flor de la V opinó sin filtro sobre Wanda y Mauro

Luego, agregó: "Ella se quiere quedar acá, tiene una excusa para decirle '¿Ves que sos vos?'". Entonces, Guido Záffora siguió a Flor de la V y lanzó: "Eso es todo un juego de Wanda. Wanda y Mauro juegan a ver quién la tiene más larga".

Los panelistas de Intrusos se caracterizan por si picardía y sinceridad a la hora de dar su opinión. Y Maite Peñoñori lo demostró cuando dijo: "Para mí, juntos no juegan. Wanda es la más viva de todos, no hace los juegos en conjunto con Icardi". Entonces, Flor de la V lanzó su picante análisis: "Para mí, Wanda soltó. Ella cambió la estrategia de juego o de vida, con MasterChef, ella se posiciona en otro lugar que ni se lo imaginaba. A ella plata le sobra, no quiere plata, quiere ser Susana Giménez".

Marcela Tauro, como buena panelista, apoyó a Flor de la V en su análisis y aseguró: "Ella tiene más plata que él. No puedo decir la fuente. Ella le manejó un contrato de publicidad en el PSG a Icardi. Maneja otro futbolista y otro deportista importante.

Por último, Flor de la V concluyó: "Ella no está ahora interesada en ningún hombre. Porque a una mujer que le costó tanto y que viene de abajo... En algún punto tuvo que ceder ante la mirada masculina. Cuando a vos te toca estar del otro lado, Doña Bárbara, es como distinto. Su libido para por otro lugar. Ella buscaba que hablemos de ella, siempre estar en el foco", sentenció sobre Wanda Nara y Mauro Icardi.

