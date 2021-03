La historia de Melisa Durán, ex novia de Sergio Denis que pasó por Gran Hermano

Melisa Durán fue una de las figuras más llamativas de la edición 2007 de Gran Hermano por su relación con Sergio Denis.

La joven, que tenía 22 años en ese entonces, mantuvo un vínculo fuerte con el músico pero en la actualidad eligió no hacer referencia a su trágico final.

En ese momento, Melisa participó unas pocas semanas en el reality pero su paso dejó secuelas cuando fue infiel con uno de sus compañeros mientras estaba en pareja con el músico. Al parecer, lo de la participante fue apenas un revancha por todo lo que había sufrido con él, cuando encontró al cantante con otra mujer en su cama.

"Tuve una postura que jamás quise que me vieran y mucho menos hacerlo quedar mal a él, que lo amaba tanto a pesar de todo", contó la rubia en diálogo con Paparazzi.

“Pudimos hablar, a pesar que ya no había retorno, creyó en mí y perdonó mi arrebatada actitud y yo perdoné su engaño. Por un año mantuvimos contacto, hasta que fue necesario distanciarnos. Su accidente me dejó shockeada, lloré mucho su partida. Espero su familia haga justicia y no quede impune su muerte”, dijo sobre la partida de Sergio Denis.

Melisa Durán de Gran Hermano a la psicología infantil

Tras esa revolución mediática que generó Gran Hermano, Melisa Durán dio un giro en su vida y se dedicó a estudiar psicología infantil. Ahora, tiene un hijo que enfrenta una condición del espectro autista.

Antes, la ex GH se casó con Leandro Capurro, uno de los custodios de Néstor Kirchner en ese entonces, con quien mantuvo una relación corta

"Amo ser su mamá. Tengo muchas ganas de ayudar con mi experiencia a familias que estén atravesando esta misma realidad que yo. Espero poder algún día hacerlo. No lo descarto", agregó.