La hija de Wanda Nara y Mauro Icardi envió un mensaje sobre la salud de su familia

Tras el positivo para Coronavirus de Mauro Icardi, Isabella, la menor de sus hijas -que había trascendido que también estaba contagiada- habló del tema familiar desde un video que Wanda Nara hizo público en sus redes.

La pequeña se encontraba haciendo un tutorial de make-up y de buenas a primeras se refirió al estado de salud de ella y del resto de su familia.

“Fui de vacaciones al campo, a otras casas y siempre yo me quedo en casa. Nunca usted tiene que salir porque está el Coronavirus. Nunca, nunca, nunca y nunca, siempre tienen que estar en sus casas porque yo salgo con una máscara”, se le escucha decir a la más pequeña del clan.

“Mi papá tiene Coronavirus. Yo no tengo, mi mamá no tiene... nadie tiene... sólo mi papá porque un jugador lo contagió”, agrega luego Isabella, la menor de los hijos de Wanda.

“Siempre yo me quedó acá en casa porque no me quiero contagiar y no se puede contagiar porque está el Coronavirus. Hay que esperar muchos días para que se vaya el Coronavirus”, aseguró la pequeña.

“Nunca más pueden salir, si quieren salir tienen que ponerse la máscara y si no no pueden salir nunca más, entienden chicos. No es que me voy a quedar en casa para siempre, ustedes se pueden ir pero con la máscara”, finalizó Isabella.