Sabrina Rojas ha estado recientemente en el ojo de la tormenta por arremeter contra Griselda Siciliani, actual novia de Luciano Castro, quien es su expareja y padre de su hija. La modelo se caracteriza por no guardarse ningún detalle al momento de hablar, ella demostró más de una vez que no tiene pelos en la lengua. Sus declaraciones siempre dan mucho de que hablar y su última confesión no fue la excepción a esto.

En este contexto, la conductora de televisión sorprendió a todos cuando confesó en una transmisión de streaming haber tenido un romance secreto con el actor Mariano Martínez.

Sabrina Rojas y Mariano Martínez

Los detalles del romance entre Sabrina Rojas y Mariano Martínez

Fue durante el programa de stream "Ángel Responde" conducido por el periodista y también conductor de Lam donde Rojas reveló un secreto del pasado, recordando un breve romance con Mariano Martínez, a quien definió como un "picoteo".

Cuando se mostró una imagen del actor, Sabrina no pudo contenerse y compartió la historia de su relación, que ocurrió antes de conocer a quien posteriormente fue su futuro marido, Luciano Castro, en el set de "Valientes".

"Mariano Martínez, picotee ahí. No lo dije nunca en la vida, pero ya pasó tanto y estamos tan adultos todos", confesó. Luego, al ser preguntada si valió la pena, la modelo respondió: "Éramos re jóvenes. Ni me acuerdo, mira lo que te digo.

Además, Sabrina recordó su experiencia trabajando con Mariano y Luciano en "Valientes" y confesó que su pareja de ese momento estaba preocupado por su relación con Martínez, "Mi novio de ese momento, como sabía de esa historia con Marian, me decía '¿y vas a laburar con él?'. Pero yo fui por Castro", confesó entre risas.

Todo parece apuntar que el inesperado romance que transcurrió años atrás finalizó en buenos términos, ya que hoy en día Sabrina Rojas siente un gran cariño por Mariano Martínez "Lo adoro a Marian, es lo más". Divino", comentó la actriz para cerrar el tema.

Esto piensa Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani

Durante la transmisión del programa en el cuál Ángel de Brito es conductor, Sabrina Rojas fue preguntada por la protagonista de la exitosa serie "Envidiosa". En respuesta sobre qué piensa la modelo acerca de la actual de su ex, ella muy decidida respondió: "Me parece una de las mejores actrices que tenemos, me parece espectacular, es muy divertida cuando en las notas".

Luego sin dudarlo admitió: "Pero yo tengo una cuestión de piel con ella por cosas de la vida. No me gusta caretear, pero tampoco quiero armar un escándalo, entonces me parece que definirlo, es por una cuestión de piel. Para cerrar sus dichos, Sabrina Rojas señaló: "Es muy loco como la vida da vuelta las cosas".

A.D